探望受難者遭抗議  梅伊避而不談責任歸屬

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國首相梅伊昨(16)日前往發生火災的倫敦西區格倫費爾大廈(Grenfell Tower)探視受難者，但遲至事發48小時後才前往現場的梅伊遭群眾抗議批評，對此，她在晚間專訪中並未正面回應記者提問。

梅伊16日白天抵達格倫費爾大廈火災現場探望受難者，但事發48小時後才現身的梅伊遭到現場群眾痛罵，指責梅伊無作為也缺乏誠意。

16日晚間梅伊在《BBC》節目接受專訪時，她表示這場奪走至少30條生命的大火「非常可怕」，對受難者來說絕對是「一次糟糕的經驗」，梅伊提到，「災難發生了，絕對是件很可怕的事，人們失去生命、家園被摧毀，變得一無所有。」

但當訪問者Emily Maitlis提問表示，現場受難者需要政府給個公開交代，說明事情原由並承擔責任，梅伊避而不談，她僅說，「從事件發生到現在我所做的，首先就是確保有足夠的公共設施與協助能支援受害者，並幫他們展開災後工作。」

當被記者再問一次，梅伊回答，「悲劇已經發生，人們失去生命與一切，包括他們的財物與家園，我們要做的就是讓各種支援到位以協助他們。」

梅伊不斷強調災難的可怕，以及她從現場受害者、消防員和官員口中聽到的可怕經驗，直說會盡力給予受害者所有該有的資源，她說，「政府正在籌集資金，要確保我們真正了解底層狀況，讓民眾有庇護」，但對責任歸屬與政府究責方面則僅說會「盡快展開調查」。

梅伊的專訪在社群媒體上引發大量批評聲浪，有網友留言「梅伊應該停止她那機械式的回答」、「面對尖銳的問題她都避談，只是不斷重複草稿內容」、「看起來真怯懦」、「她只是不斷重複相同的句子，持續忽略民眾恐慌的眼神」等。