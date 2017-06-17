角度、光線、配件  專家教你如何拍出誘人美食照

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）六年前一位Instagram用戶開了一個帳號@theskinnybib分享他的旅遊、美食與文化經驗，擁有78萬粉絲追蹤後，也慢慢累積了自己的拍攝經驗，現在的他靠食物美照就能吸引大批留言與讚數，並在《衛報》上撰文分享，《台灣英文新聞》集結@theskinnybib和另一位專業攝影師Skyler Burt在Digital Photography School網站上的文章，分享以下七個拍攝技巧。

一、選擇適合的拍攝角度：正面或由上往下

觀察食物的高度、大小、形狀以及特色，評估須凸顯食物什麼樣的特質，便從那個方向著手，有些食物從正面看會比上方俯視漂亮，有些食物適合從上方俯視以觀察整體。

多數IG用戶會使用主鏡頭由上而下的「俯瞰」角度拍美食照，不僅看起來很像報章雜誌的畫面，也很容易讓觀眾看到全貌，但要注意光線來源，盡量選擇正前方或側邊光線，若光從正上方或後面過來，就很容易出現影子。

比較下方兩張杯子蛋糕的照片，杯子蛋糕上方漩渦狀的精緻裝飾是食物的亮點，從側面照就能看出具層次與高度的美麗外型，但若從上方照根本就看不出形狀或大小。

側面照(左)與上方照(右)呈現出來的感覺完全不一樣。(圖片來源：翻攝自Digital Photography School)

二、尋找光源

光源是照相很重要的要素，當你在低度光源的現場，一定要尋找燈光，不然就乾脆放棄拍照，可以請朋友開啟手電筒協助，或是換支在低光源能自動開啟燈光的手機。

低光源的另一種極端是過多陽光，不能背光拍照，但也不能曝露在太多陽光下，食物容易失去光彩或有陰影，最好是讓自然光從側邊或前方進來而非正面曝曬。

若有餘裕也可自行設計光源，在食物與光線中間布置薄被單或窗簾可緩和強烈刺眼的陽光，或在背景處使用黑色紙卡使之更為黯淡、在主體處使用白色紙卡使之顯得亮眼。

三、與食物互動，增添生命力

一般來說美食照通常會保持食物上來時的原貌，但有時候「與食物互動」並擺放出具個人風格的樣子也是種經典，例如輕戳蛋殼讓蛋黃緩慢滴下、一邊撕扯半隻魚、拿湯匙攪動湯碗等，這樣做可以讓美食照變得不那麼像「飲食解剖教材」，反而多了些生命力與活力。

與食物互動可以增添生命力與活力。(圖片來源：@theskinnybib)

四、搭配陪襯的配件

若不適合在食物主體多做修飾，那就加些配件陪襯吧。當從正面拍攝食物時，就會露出前方與後方空間，可以在食物旁擺上與主食相關的原料或配件，如醬料、油或器皿能說明食物的製成，而鐵皮罐頭、廣口瓶、玻璃罐甚至不同材質的布料則可以說明食物的由來或季節，善用這些空間替食物說故事，就能讓整張照片更有意境。

有時候配件也有修飾空間與畫面的效果。(圖片來源：@theskinnybib)

五、擺放配件的技巧以凸顯主體

可以利用上述的食物原料或配件擺放出線條或創造層次，這能使觀眾將目光集中在主體上，從上方「俯視」拍攝更有助於發揮線條或層次效果，例如善用湯匙柄的線條引導觀眾視線，或像下方的左圖將刀叉直接指向食物，或如右方間接抽象一點，利用水果種子的排列和刀叉構圖。

不同方向的擺放也可能產生相同效果、但不同感覺。(圖片來源：Digital Photography School)

六、選取適當的食物份量

在畫面中必須擺放適當份量的食物，而這相當倚賴經驗和感覺，例如，大盤子不能搭配小巧輕份量的食物，也不宜採用由上而下的全景俯視模式，這會顯得食物太過稀疏，這時就應該採取60度角並拉近食物本體使之放大；而對於大量堆疊般的食物如壽司或漢堡，就可稍微調整到60至70度角的拍攝會較美觀。

大份量的食物就該從較高角度遠照才能凸顯量大並較合適。(圖片來源：@theskinnybib)

七、高速捕捉動態畫面

現在許多手機與相機都配有「高速動態捕捉模式」，可以在很急促的時間內捕捉到難得一瞬間，無論是甜點師傅在挖冰淇淋、漁夫在捕捉200公斤大鮪魚、或是海鷗停留在食物碎屑上，只要將攝影模式調到高速動態並對準拍攝物體，就能輕易捕捉瞬間即逝的畫面。

高速動態攝影模式能捕捉精彩的一瞬間。(圖片來源：@theskinnybib)

要能拍出IG美照或值得留念的美食照，只要掌握以上幾個技巧並多加練習，每個人都能成為誘人美食照背後的最大功臣。