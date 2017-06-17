巴拿馬秘密運作與台斷交 僅4人知情

中國大陸近年拉攏中華民國邦交國，據了解，近3年中國大陸在巴拿馬投資金額達256億美元，積極利誘下，巴拿馬秘密運作與台灣斷交，到確定斷交前，巴拿馬政府僅4人知情。

知情人士表示，中共利誘是造成斷交重要因素。近3年中國大陸透過國營企業投資、爭取所有重大建設等方式，共投資巴拿馬約256億美元（約新台幣7677億元）；近3個月，中國大陸對巴拿馬的貸款援助也超過80億美元（約新台幣2399億元）。

斷交當天，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）曾表示，西元2014年7月就職時，就希望與中國大陸建交。事實上，早在2007年，時任巴拿馬在野黨主席的瓦雷拉訪中國大陸，就有與中國大陸建交的思考。

近年外館電報多次顯示，瓦雷拉相當親近中國大陸，加上近來巴拿馬國內抗議聲浪不斷，此時與中國大陸建交，可望挽救瓦雷拉在國內直落的民意調查。

上午返台的駐巴拿馬大使曹立傑在機場表示，外交部「第一線的同仁，戰到最後一刻」。12日晚間8時，「巴拿馬總統宣布與我國斷交，同仁戰到7時50分，還不氣餒」。

知情人士表示，早在2週前，相關單位就接到巴拿馬與中國大陸開啟政治對話情資；斷交前最後48小時，外交部與駐館人員徹夜未眠，直到斷交前40分鐘，巴拿馬透過代辦告知將斷交，駐館仍持續努力遊說。

距瓦雷拉宣布斷交記者會前10分鐘，駐館人員致電在日本的瓦雷拉哥哥，請他向瓦雷拉密洽，仍得到「大勢已去」的回覆。

據了解，巴拿馬與中共建交過程相當保密，整個巴拿馬政府僅4人參與，包括瓦雷拉、副總統兼外長聖馬洛（Isabel Saint Malo）、政務次長路易斯因卡皮耶（Luis Miguel Hincapie）及1名事務官。

卡皮耶數小時前接到台灣詢問是否斷交訊息，甚至說謊表示，「沒有要斷交」。