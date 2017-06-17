永豐金涉違法放貸逾50億 何壽川遭聲押

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導) 涉嫌違法放貸給境外的紙上公司逾50億元，永豐金負責人何壽川昨(16)日被檢調約談，於今(17)日凌晨移送台北地檢署複訊。目前何壽川、三寶董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等三人，檢察官訊後認涉嫌重大，有串滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

《中央社》報導，檢調發現永豐金何壽川等高層自2009年10月起，涉嫌以永豐金租賃股份有限公司百分之百的轉投資境外公司Grand Capital International Limited，違法放貸50餘億元給一間境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd，檢調在16日兵分13路搜索永豐金總部與何壽川辦公室、住所等地，帶回何壽川、張杏如及永豐金高層等共23人到案釐清，並於凌晨3時左右陸續移送北檢複訊。

根據媒體報導，永豐金控董事長何壽川被控涉及三寶建設超貸案、違法放貸給妻子張杏如擔任董事的「star city」公司案、挪用永豐餘資金承租上海頂級商辦大樓「1788國際中心」等三大弊案，不法金額超過50億元，涉嫌背信與違反《證券交易法》。

另外，永豐金總經理游國治遭處以500萬、永豐餘女董事長邱秀瑩250萬、永豐餘會計主管吳忠褔50萬元具保候傳，並限制出境出海。