氣候變遷相關活動  邀請全國學生共襄盛舉

「台灣永續能源研究基金會」最近主辦了多項與氣候變遷和環境保護有關的活動，邀請民眾與學生共襄盛舉。

第一項活動為「第七屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，為配合2017年聯合國訂定之「國際永續旅遊發展年」，這次繪畫創作比賽主題訂為「綠色冒險王：一起去旅行！」希望孩童們透過繪畫創作比賽，鼓勵孩童在繪畫美術領域一展長才的同時認識如何在旅遊時到永續發展。

過去舉辦六屆累積15,657人次作品繳件，並將畫作展示在桃園機場，而今年更將在台北101畫廊展出得獎畫作，讓台灣孩童對氣候變遷議題的認知，透過繪畫這項國際語言傳達給國際社會知道台灣學生對氣候變遷的關心。

第二項活動是基金會與中鼎教育基金會合辦舉辦「探索台灣120」，利用五天、120小時的時間邀請在地與國際學生探索台灣。本次活動以大專院校學生為對象，要求四個不同國籍的學生組成一隊參賽，進行為期5日之全台實地探索活動深度探索台灣跨國工程、長照保全、環境永續、科技研發、創新服務、飲食文化、綠色工廠及永續農業等。

活動期間須將實地探索成果與心得發至個人臉書分享，再進行簡報成果發表。主辦單位除提供實地探索差旅與食宿費用，更安排「中鼎國際交流獎學金」第一名20萬元等獎金，活動總獎學金高達新台幣百萬元，歡迎各位大專院校學生踴躍報名(截至5月15日)。

第三項活動是「青年永續領袖營」，期冀大專青年意識到身為新生代領袖的使命感，為21世紀的全球福祉及永續發展共同努力，此活動招募大專院校學生，通過測驗、適性評估資格與營隊課程，讓學員在三天兩夜課程中了解「永續」、「領導」和「國際知識與觀念」，並選送學員到德國波昂參加聯合國氣候變遷綱要公約會議，從參加大會親身了解全球氣候變遷的進程，了解目前世界的發展狀況。報名請至此。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。