德國前總理柯爾逝世  東西德合併與歐盟一體化功臣

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）德國前總理柯爾(Helmut Kohl)於德國時間16日早上在路德維希港(Ludwigshafen)家中辭世，享壽87歲，德國媒體表示他對德國命運影響深遠，是德國統一和歐洲一體化的功臣。

柯爾1930年出生，17歲加入德國基民黨(CDU)，大學攻讀歷史、法學專業並最終獲得博士學位，同時也積極投身政治，柯爾一手促成德國統一與歐盟一體化，是德國二戰後任期最長的總理，在1982至1998年的執政任內成功促成柏林圍牆倒塌，完成兩德統一大業，被譽為德國統一之父。

同時也是促成歐盟一體化的重要功臣，對外與法國前總統密特朗合作推動歐洲整合，對內則將歐元概念導入德國，說服心有疑慮的德國人放棄原有貨幣馬克。

德國之聲頌讚，柯爾對德國政治命運打上了烙印，影響超過至今任何一位政治家。

德國總理梅克爾、法國總統馬克宏和美國前總統老布希和柯林頓等人紛紛對這位統一東、西德的擘劃者致上崇高敬意。



在前共產黨東歐成長、繼柏林圍牆倒塌後展開政治生涯的梅克爾表示，受柯爾在德國統一中的角色影響，「決定性改變了我的生命。」



馬克宏也對柯爾表達哀崇之意，他在推特發出一張柯爾與法國已故總統密特朗站在一起的合照說，「德國統一的創造者及法德友誼：與柯爾，我們失去了一位偉大的歐洲人。」

此外，美國前總統老布希和柯林頓對柯爾辭世也表達哀悼之意，盛讚他對德國統一的貢獻，柯林頓稱讚柯爾「有遠見的領導，讓德國和整個歐洲做好準備迎接21世紀的來臨。」

美國前總統老布希形容他是歐洲戰後最偉大的領導人之一，「柯爾厭惡戰爭，但他更憎恨極權主義，和這位好朋友一起合作協助締造和平，結束冷戰以及促成兩德統一，將會是我人生中最愉快的時光。」