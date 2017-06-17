今明兩天雨勢最大  中南部山區提防豪大雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今(17)天會有這一波滯留鋒面最顯著的降雨，各地易有大雨或豪雨，尤其西半部有局部大豪雨或更猛烈的雨勢發生，留意坍方落石及土石流災情，週末避免山林溪邊活動。

氣象專家吳德榮表示，今天清晨中、彰、投、雲、嘉一帶雨勢最大，時雨量超過40甚至於60毫米，亦有3小時超過100毫米。

中央氣象局於全台（除連江縣）發布豪、大雨特報，於台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等地山區發布大豪雨特報；而北台灣則因為沉降作用，連日來的對流發展稍緩，白天雨勢漸歇，不過明(18)天起對流增強，又會開始下大雨。

氣象局表示，滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，今明兩天天氣更為不穩定，山區要提防連續性的降雨造成坍方、落石、土石流及溪水暴漲，以及強對流雲系帶來的瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

連日降雨為早晚帶來涼意，各地低溫來到攝氏23到26度之間，白天高溫在中部以北及宜蘭、花蓮約25至27度，南部及台東約29到30度。



此外，台灣各沿海空曠地區（含蘭嶼、綠島）與澎湖、金門、馬祖及其鄰近海域易有8到9級強陣風，沿海地區注意強風大浪。



19日、20日梅雨鋒仍在台灣中北部附近徘徊，天氣不穩，需持續注意劇烈天氣及大量降水，20日前都應隨時注意中央氣象局發布的特報及訊息，也要避免到易致災的地方活動。

21日氣溫大幅回升，22日到25日天氣悶熱，北部白天高溫都將升到攝氏35度以上，要防中暑。