6月17日台灣各報頭條速報

聯合報：吳郭魚病毒擴大！ 桃園新增2魚池感染湖泊病毒 疫情已衝擊產業



聯合報17日報導，吳郭魚湖泊病毒擴大，繼13日桃園一家養殖場確診感染病毒，農委會擴大監測周圍1公里，昨又確診2處埤塘驗出病毒，昨晚成立緊急應變小組全力防堵疫情。農委會追查3疫情場的魚苗來源場，經檢驗確認都是健康魚苗，且引進距發病間隔時間長，目前暫時排除病毒來自魚苗場。



中國時報：柯文哲：兩岸僵著 不是辦法



中國時報17日報導，台巴斷交餘波，會不會衝擊到雙城論壇？台北市長柯文哲16日表示，對是否出席雙城論壇的戰略思考，有時必須反向考量；他表示，「釋出善意，再看大陸的誠意」，僵下去互相嗆聲，讓彼此的關係更差，也不是辦法，現在距離7月還有一段時間，「情勢瞬息萬變，還早啦！」



自由時報：涉違貸逾50億 永豐金錢進中國 偵訊何壽川



自由時報17日報導，永豐金控去年才捲入鼎興牙材詐貸案，不料又涉及三寶建設違法放貸逾50億元，以及利害關係人交易等案，被質疑利用複雜的財務操作，將錢不斷從台灣搬到中國；台北地檢署昨指揮調查局搜索永豐金及其負責人何壽川住所等13處，並以犯罪嫌疑人身分約談何壽川、妻子張杏如，以及證人共23人，全案朝違反「證券交易法」的特別背信等罪嫌方向偵辦。



蘋果日報：大放寬 特休5種方式可選 明起開放勞僱自訂 老闆讚：有彈性



蘋果日報17日報導，勞動部昨公告「勞基法施行細則」修正，共增修刪改16條條文，是該細則實施32年來最大幅修正，其中最關鍵是特休假給假方式大幅放寬，除先前預告可採曆年制或會計年度作為給假或結清計算基礎外，正式公告版還開放可讓勞僱雙方自行約定年度期間共5種方式，明天起生效。僱主認為管理上增加彈性，但勞工擔心計算複雜、特休假被吃掉了都不知道。