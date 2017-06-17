巴拿馬斷交 大使哽咽帶回國旗

駐巴拿馬大使曹立傑清晨返台，他帶回在巴國所降下的國旗，並哽咽地說，「把這面國旗帶回我們國家，但外交人員會繼續努力，為國家的榮譽尊嚴繼續努力。」

中華民國與巴拿馬斷交，曹立傑搭乘長榮航空BR031班機，在清晨抵達桃園機場；外交部長李大維與多位外交部人員親自前往接機。

李大維表達對曹立傑的肯定與支持，也慰勞這段時間所受到的委屈；「雖然曹大使任內的時間很短，但是表現卻相當傑出，也感受到他的盡心盡力」。

曹立傑被問到此刻的心情時表示，「看到部長接機，給予支持，內心很感動」。

曹立傑說，能出任大使是一生中夢想，他在今年1月下旬，被徵詢是否願意到巴拿馬打拚時沒有猶豫，因為「那是我的夢想，是我的戰場」。

曹立傑說，他曾5度在邦交國服務，這次是第2次在邦交國擔任大使，懷著非常高的使命、責任、榮譽，將過去30年在外交部的學習，希望能在巴拿馬的戰場上充分發揮。

他感謝李大維在最後、最艱困的時刻給予的支持、指示，並強調「我們第一線的同仁，戰到最後一刻」。當6月12日晚間8時，巴拿馬總統宣布與我國斷交，同仁戰到7時50分，還不氣餒，認為還是有希望，「我們奮鬥不懈，也盡了所有的努力」。

曹立傑也帶回14日上午10時30分降下的中華民國國旗；他眼眶泛紅，哽咽地向李大維說，「沒有達成您的任務交代，我們把國旗降下來，但也想把這面國旗帶回我們國家；我們外交人員會繼續努力，為國家的榮譽尊嚴繼續努力。」

曹立傑的一席話，讓不少外交人員感動落淚。