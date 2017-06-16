洛杉磯市政廳亮起「蝙蝠燈」 緬懷永遠的蝙蝠俠

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）為紀念60年代飾演美國熱門電視影集「蝙蝠俠」（Batman）而家喻戶曉的老牌演員亞當韋斯特（Adam West），洛杉磯市政廳大樓今（16）日亮起蝙蝠燈，大樓外也展示2輛1960年代復刻版的蝙蝠車，洛杉磯頓時成了漫畫中的「高譚市」，以緬懷這位永遠的蝙蝠俠。

亞當韋斯特9日晚間因白血病逝世，享壽88歲。

在DC漫畫（DC Comics）的連載故事中，當高譚市當局需要蝙蝠俠幫助、出面打擊犯罪時，就會從高譚市警政廳樓頂，以「蝙蝠燈」在對面大樓投射出巨大的投影，以召喚蝙蝠俠。

美國時間晚間15日，一個巨大的蝙蝠燈投影出現在洛杉磯市政廳大樓外，洛杉磯市市長艾瑞克賈塞提（Eric Garcetti）與洛杉磯警署署長查理貝克（Charlie Beck）聯手將洛杉磯變成了漫畫中的「高譚市」，吸引上百位影迷前來朝聖，用與眾不同的方式緬懷這位知名演員。

《The Hollywood Reporter》報導，市長賈塞提對群眾說：「我跟你們一樣，曾經花了數小時坐在電視前面，觀看同樣的蝙蝠俠，享受著同樣的蝙蝠時光。」

「亞當韋斯特教我們，我們每一個人都有著一顆善良的心，以後再也不會有另一位像亞當韋斯特這樣的蝙蝠俠，也不會再有另一個亞當韋斯特了。」

市長更帶領現場市民齊唱影集的主題曲，現場亦擺放著漫畫裡高登警長用來聯繫蝙蝠俠的紅色電話。

亞當韋斯特的妻子與小孩也參加了此次活動。

Everyday I think to myself 'if only I could flip on the bat signal'-tonight I got to-We'll never forget the #BrightKnight. Rest easy #Batman pic.twitter.com/qNN7WX3WCn — Chief Charlie Beck (@LAPDChiefBeck) 2017年6月16日



