洛杉磯市政廳亮起「蝙蝠燈」 緬懷永遠的蝙蝠俠

(台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導)為紀念60年代飾演美國熱門電視影集「蝙蝠俠」(Batman)而家喻戶曉的老牌演員亞當韋斯特(Adam West),洛杉磯市政廳大樓今(16)日亮起蝙蝠燈,大樓外也展示2輛1960年代復刻版的蝙蝠車,洛杉磯頓時成了漫畫中的「高譚市」,以緬懷這位永遠的蝙蝠俠。

亞當韋斯特9日晚間因白血病逝世,享壽88歲。

在DC漫畫(DC Comics)的連載故事中,當高譚市當局需要蝙蝠俠幫助、出面打擊犯罪時,就會從高譚市警政廳樓頂,以「蝙蝠燈」在對面大樓投射出巨大的投影,以召喚蝙蝠俠。

美國時間晚間15日,一個巨大的蝙蝠燈投影出現在洛杉磯市政廳大樓外,洛杉磯市市長艾瑞克賈塞提(Eric Garcetti)與洛杉磯警署署長查理貝克(Charlie Beck)聯手將洛杉磯變成了漫畫中的「高譚市」,吸引上百位影迷前來朝聖,用與眾不同的方式緬懷這位知名演員。

《The Hollywood Reporter》報導,市長賈塞提對群眾說:「我跟你們一樣,曾經花了數小時坐在電視前面,觀看同樣的蝙蝠俠,享受著同樣的蝙蝠時光。」

「亞當韋斯特教我們,我們每一個人都有著一顆善良的心,以後再也不會有另一位像亞當韋斯特這樣的蝙蝠俠,也不會再有另一個亞當韋斯特了。」

市長更帶領現場市民齊唱影集的主題曲,現場亦擺放著漫畫裡高登警長用來聯繫蝙蝠俠的紅色電話。

亞當韋斯特的妻子與小孩也參加了此次活動。

Everyday I think to myself 'if only I could flip on the bat signal'-tonight I got to-We'll never forget the #BrightKnight. Rest easy #Batman pic.twitter.com/qNN7WX3WCn