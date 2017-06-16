外交部與「歐洲復興開發銀行」合辦「臺灣歐銀合作週」

(台灣英文新聞 / 財經組報導) 外交部今(16)日表示，為強化台灣與「歐洲復興開發銀行」（EBRD，簡稱歐銀）之合作關係，並協助我業者爭取歐銀在受援國（countries of operation）各項技術合作計畫衍生之商機，外交部與歐銀訂於6月19日起辦理「臺灣歐銀合作週」，將於當週舉行一系列商機媒合與拓展活動。

外交部說，6月20日上午台灣與歐銀在臺北國際會議中心合辦商機論壇，主題為「歐銀論壇：以投資改變未來」，歐銀政策及夥伴關係副總裁海爾布隆（Pierre Heilbronn）將出席開幕典禮並致詞。歐銀業務發展處、歐銀土耳其辦事處、歐銀波蘭及波羅的海地區辦公室官員，將分述歐銀主要推動業務項目，以及土耳其、約旦、波蘭等國之商機展望，同時邀請我國業者分享與歐銀合作之成功經驗。本歐銀商機論壇係免費入場，現場並備中、英文同步口譯，歡迎有興趣業者逕至「臺灣歐銀業務發展辦事處」網站（http://www.ebrdbusiness.com.tw另開新視窗）報名。

外交部與歐銀共同籌組之「智慧城市」及「烏克蘭、喬治亞及巴爾幹國家肉品加工商機媒合暨知能交流」兩個技術訪問團，亦於6月19日起當週來臺考察，在臺停留期間除參訪相關展覽外，並將拜會我政府相關機關及業者進行深度對談，共同發掘商機。

歐銀自1991年成立後，我國即積極參與歐銀各項技術合作計畫。歐銀長期深耕中東歐、中亞及北非等地區國家，迄今累積投資金額逾1千1百億歐元，所衍生之豐富商機甚為可觀，值得我業者深入瞭解及爭取，並可藉由參與歐銀計畫做為拓展市場之平臺。