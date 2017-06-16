新北市公立高中職辦學績效獲肯定

2017學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學錄取學生於今(16)日辦理報到，本次31所學校共錄取2,261人(含增額)，經統計報到人數計2,043人，總報到率高達90%，在地就學相關政策成效顯著。其中林口高中、三重高中、海山高中、樹林高中、秀峰高中、丹鳳高中、明德高中、安康高中、石碇高中、清水高中、三民高中、錦和高中、竹圍高中、光復高中、北大高中、泰山高中、新北高工及淡水商工共計19校報到率更高達95％至100％，顯見新北市公立高中職辦學成效已獲得家長肯定。

新北市政府教育局表示為落實在地就學政策，自2015學年度起，領全國之先辦理高級中等學校優先免試入學，並於2017學年度擴大辦理，這個管道讓國中九年級學生能依所就讀國中，有機會就近選擇優質社區高中職優先入學，符合十二年國教理念，真正落實了「在地就學」的精神，另新北市政府教育局為鼓勵學生就近入學，特別提供教育會考績優入學獎學金，若會考成績達2A至5A++之同學，選讀本市公立高中職學校，將依選讀高中職學校類別分別核發2萬至11萬元就近入學獎學金。

另今年藉由本方案優先入學的學生平均國中會考成績也較往年提升甚多，讓各校皆能收到量足質優的學生，共創學生、家長與學校三贏的局面。例如崇林國中的陶韋辛同學教育會考獲得5A++ 及寫作測驗6級分的滿分成績就近選讀林口高中，陶同學在校內三次的模擬選填，經由導師及輔導老師的適性輔導之後，都以林口高中為唯一志願；她是此次新北市優先免試的榜首，並以此管道進入林口高中就讀。林口高中為新北市社區型高中，積極發展學校特色，輔導學生依興趣與性向選擇合適升學管道，近幾年繁星推薦成績斐然，獲得家長與社區人士肯定。就近選擇林口高中就讀，不僅能節省通車時間，學校所提供的紮實課程及優質課後讀書環境，更能為學生爭取最佳的學習品質與表現。

另板橋高中正取報到生黃韋綺同學原為板橋區中山國中畢業生，會考成績達34分以上原預估可錄取北一女中，惟該家長表示十分支持就近入學又剛好住在板橋高中附近，另韋綺同學得知新北市教育局有提供會考績優入學獎學金，更加激勵韋綺以板橋高中為第一志願準備考試，如今夢想成真，家長表示與有榮焉，板橋高中亦歡迎韋綺成為菩提之子的一員，未來更會好好栽培她，朝更大的夢想前進。

教育局提醒家長及學生，若尚未錄取的學生仍可參加6月22日至29日「基北區免試入學志願選填分發」，也希望所有家長在協助學生選填志願時，能以學生性向、興趣與能力為最優先考量，而不再以考試成績作為唯一考量，讓孩子能在未來三年高中或高職的求學生涯中，能「適性揚才、多元展能」，後續相關入學訊息可至「新北市十二國教資訊網」(http://12basic.ntpc.edu.tw)或「中等教育資源網」 (http://se.ntpc.edu.tw)查詢。