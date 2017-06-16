Ford GT頂尖賽車手 利曼24小時耐力賽車手條件大盤點

Ford Chip Ganassi Racing車隊的車手將在6月17日至18日舉行的Le Mans利曼24小時耐力賽中駕駛Ford GT出賽，每位賽車手在每一輪需操控賽車長達3小時的時間，連續幾個小時在三溫暖烤箱般的高溫下開車，承受彷彿連坐3小時雲霄飛車般的過彎G力，而且清楚知道只要犯了一個錯誤就可能釀成災難，這些艱難的情況都將在Ford GT的駕駛艙中上演，對車手的體能與心理都是極大的挑戰。

Le Mans利曼24小時耐力賽進行方式為賽車手三人一組輪流駕駛同一輛賽車進行長達24小時的比賽。在24小時之內讓賽車行駛最長距離的隊伍則能夠獲得勝利。比賽共分為四個組別。前兩個組別限原型車參加，後兩個組別則是使用GT賽車，後兩組可允許業餘賽車手參賽。Ford參加的是條件較嚴苛的GT組別，亦即GT Endurance Pro組。在賽事當中有些車迷們可能想像不到的嚴酷情境，包含：

高溫 ：駕駛艙的溫度可能達到像是三溫暖般的攝氏32度。

G力：加速、煞車和過彎所承受的G力相當於連續搭雲霄飛車3個小時之久。

煞車：煞車的力道強到會把肺部當中的空氣壓縮出來。

脫水：在激烈的2.5小時賽事後，車手可能因為水分的流失而減少2.5公斤的體重。

熱量：一位車手在3小時內最多可燃燒到3,000大卡的熱量。

呼吸：透過安全帽和頭套呼吸的費力程度和在高緯度地區相似。

和任何菁英運動員一樣，這表示訓練對於賽車手而言至為關鍵，Ford的健身專家特別公開賽車手所進行的體能訓練內容，主要針對頸部、手臂和核心肌群的肌力強化，並且提升心血管功能和手眼協調能力，以及其他針對特定挑戰所進行的訓練，在在都是為了在這世界上最具挑戰性、知名的賽車運動中取得成功。