新北微型美術館 中和國中驚艷開幕

新北市微型美術館今(16)日在中和國中開幕，開幕表演由學生以戲劇方式演出時令故事，並為現場來賓導覽每一個石膏模展品的故事。現場並將由森純一教授指導過的中和國中學生帶領復興國小的孩子，拿著棉花棒、毛刷、修復工具聚精會神清理石膏模，也讓來賓體驗石膏模修復的過程。從微型美術館的建置，及修復課程的發展，學校間大手牽小手讓石膏模產生溫度，未來與社區的關係將更緊密。

新北市於2015年起與國立臺北教育大學北師美術館，進行「One Piece Museum百聞不如一件」館校合作計畫。該館以永久借展之方式，引進美國紐約大都會博物館之石膏模製品，與學校合作至校園進行展示；2016年將館內石膏模製品資源送至中和國中等7所學校，建置校園「微型美術館」，並進行教師增能研習及學生修復課程體驗。

中和國中這次揭幕的作品是由東京藝術大學森純一教授與中和國中師生共同修復完成的亞眠大教堂5組「星座圖」及「月令圖」石膏模，「月令圖」象徵中古歐洲的生活智慧，與臺灣傳統24節氣有異曲同工之妙。參與修復工作的9年級學生錢昀亭說，在修復課程中她發現，原來只要使用一塊小小的橡皮擦，就能將石膏模製品從百年灰塵的束縛下解放，再以稀釋的氨水清潔表面，一個灰黑的百年文物漸漸散發光芒。現場體驗的復興國小學生余昕蓉表示，看著作品在修復後恢復原貌，覺得很有成就感。

中和國中參與計畫後，除了浮雕修復課程外，也發展出淺浮雕的羊毛氈美感教育課程，這次微型美術館的牆上擺設中，放置著學生的淺浮雕作品，與石膏作品相呼應，作品放在書盒當中，每當參觀者打開書盒，彷彿展開一個個星座節氣故事。參與展出的9年級學生黃成謀說，他學到美感就在生活中隨時可得，而每次創作經驗，都讓他去學習面對各種挑戰。

新北市教育局林奕華局長表示，本市致力推動藝術教育，整合文化局、民間資源、大學及美術館等資源，就是希望開啟學生更多元的藝術想像及視野，而此次跟北師美術館合作建置校園「微型美術館(One Piece Museum)」，讓孩子可以在校園中親近國際級的美術作品。除此之外，教育局也致力於校園藝術情境打造及各項多元藝術活動之推展，讓孩子生活中能時時有美感、處處有舞台。

教育局表示，今天中和國中「微型美術館(One Piece Museum)」的開幕，是七星領航計畫中第1批學校，未來希望以微型美術館作為社區藝文發展據點，藉古文物及學生作品與社區互動，建構為學校和社區共享、共好的空間，歡迎各界預約參觀，以近距離、仔細的欣賞美國大都會博物館的石膏模製品。