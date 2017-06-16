期交所舉辦下半年補助期貨經紀商辦理宣導推廣活動即日起受理申請

為鼓勵及協助期貨經紀商推廣業務，期交所自今(2017)年7至12月推出「2017年下半年補助期貨經紀商辦理宣導推廣活動」，補助業者辦理推廣活動60%預算經費，另為提昇法人參與臺灣期貨市場交易，倘期貨業者對於國內法人機構及國外法人機構辦理推廣，期貨商可額外爭取30%加碼補助。期交所希望藉此兼顧廣度與深度的補助方案，提供期貨商更多推廣宣傳資源。

期交所自2014年第4季起推出補助期貨經紀商辦理推廣活動，為協力期貨經紀商加強推廣包括近年上市的美元兌人民幣期貨與選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨在內之所有匯率期貨暨選擇權及國外指數期貨，以及於今年5月15日上線的夜盤交易。期交所賡續於今年下半年再推出新一波補助宣導推廣活動，期使期貨經紀商共同推動臺灣期貨市場持續成長。

依據期交所公布的活動辦法，補助對象為各專、兼營期貨經紀商，欲申請補助的期貨經紀商，須於申請期限(自即日起至2017年9月30日)前具函檢附規劃之宣導推廣活動企劃書，向期交所提出申請，期交所將依活動辦法規定審核企劃書內容，審核通過者，期交所將補助各活動60%之預算經費。

對於各期貨商的補助上限，期交所依各期貨商2017年上半年市占率訂有基本補助金額上限。另為鼓勵期貨商加強辦理對國內及國外法人機構之相關推廣活動，舉辦前述活動者，可分別獲得15%的加碼補助，即最多可再加碼補助30%。因此，期貨商辦理宣導推廣活動，合計最高補助上限為130%。

本補助活動辦法業已公告於期交所網站，歡迎期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極辦理市場推廣活動以爭取佳績，共同推動國內期貨市場之成長。