雨季開始 尼日洪水9兒童喪生

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）有些國家平常不怎麼下雨，但是一進入雨季，連日的大雨不止會造成土石鬆動，更會造成災難，西非內陸國尼日即是如此，目前已經有大約10名孩童因為洪水而死亡。

尼日首都尼阿美(Niamay)在進入雨季後，連日的大雨造成洪水，城內許多地區的房屋因此塌陷，市場也被暴雨摧毀，造成多人受困或喪生，一名婦女告訴當地電視台，她在鄰居家躲避洪水時，4名小孩中的3名因為房屋倒塌，當場死亡。

媒體也沒有倖免於難，兩家尼日電視台Tele-Sahel和Tal-TV在週二進行直播時，被迫因為洪水湧入電視台而中斷報導，該國與北部奈及利亞接壤的莫夸(Mokwa)地區，也因為最主要的聯外陸橋被傾瀉而下的洪水沖斷，過去幾天對外交通完全中斷，一名部落客也在網站上放上橋斷掉時，橋上各類交通工具被沖進水中的瞬間。

暴雨也使得尼日重要的鐵路幹道受創嚴重，現階段，《奈及利亞新聞社》(News Agency of Nigeria)報導，尼日政府為了將所有的資源投入救災，已經在許多橋樑遭到摧毀後，正式宣佈進入國家緊急狀態。

尼日資訊局長Jonathan Vatsa呼籲所有用路人，在開車行經「脆弱路段」時需要格外小心，因為現階段，大雨使得「任何事情都可能發生」，對於卡車和大型交通工具來說更是如此，橋樑可能在洪水的沖刷下，因為無法負荷車體重量而斷裂。

聯合國上月警告，尼日約長達3個月的雨季才剛開始，在這段時間內，有超過10.6萬人將因為洪水而有生命威脅，去(2016)年，暴雨產生的洪水影響上千人的日常生活，其中數十人因此死亡，大部分的死亡人數位於沙漠地帶的阿加德茲地區(Agadez)和塔瓦大區(Tahoua)。