飛機上這個地方幾乎未消毒過 空服員揭露「空中小祕密」

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜綜合外電報導）從事各領域服務業、和客人有接觸的工作常會知道一些不為人知的小秘辛，像是零售業員工可能對客人順手牽羊的各種怪招寮若指掌、食品業或餐廳員工則是知道哪些餐點菜色最好別碰、而空服員們對於各種旅客、飛機、甚至行李托運留程等等皆略懂一二。

美國社群平台的一則提問《那些旅客們不知道的事》 “What do the passengers *not* know?” 最近湧入不少網友和空服員，而空服員所們不吝提供實用小技巧，以及一些對旅客誠心的忠告。

最受歡迎的實用技巧是：在登機時默記離你最近的出口和你的坐位距離的排數，因為發生緊急狀況時，可能會找不到桃生出口，所以在登機時順便默數逃生出口和你的座位的排數，可以在緊急狀況（或許是濃煙密布）的時候派上用場，在逃生的時候快速找到出口。

一名網友也分享一個從空服員經驗得知的小技巧，當飛行出現狀況，機長廣播要求旅客降低衝擊的姿勢(brace for impact)時（雙手置於頭上，身體往前傾，手肘緊貼大腿，雙腳平放於地板上。）乘客最好不要將雙手十指交扣置於頭上，而是將雙首重疊置於頭上，因為在上方的手能夠保護另一隻手免於受衝擊時受傷，可能的話，盡量將慣用手放在非慣用手下方。

接著另一名網友指出，某些機上提供的毯子、枕頭、托盤，其實都非常骯髒，他們幾乎不太消毒，有一個地方或許甚至從未消毒過－餐桌，所以，下次搭機時，千萬千萬，別把食物直接放在座位前方的桌子上。