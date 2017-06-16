三方會談落幕 希臘獲第三階段紓困款

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）希臘紓困款的還款期限即將到期，歐元集團(Eurogroup)與國際貨幣基金會(IMF)在和希臘召開一次長達6小時的會議後，同意撥下第三次紓困款，這代表著希臘已經確實達成借款方的要求，將部分條目立法。

這次的紓困款金額高達95億美元，這是自從希臘現任總理，激進左翼聯盟(Syriza)的齊普拉斯(Alexis Tsipras)2015年上台後，就不斷要求的款項，IMF同意撥款，但是這筆錢現在握在歐元機構的手上，IMF總裁拉加德(Christine Lagarde)指出，這是為了要使款項使用獲得這次確認，因而更加透明化。

歐元集團主席戴松布倫(Jeroen Dijsselbloem)則認為，這次撥款是一個「重大進展」，將進一步把希臘推向能在2018年從紓困計畫中「畢業」的處境，其他國家財長則對於希臘的表現表示肯定。

在此之前，各國曾表示，希臘獲取第三階段紓困款的條件，必須將以稅制、退休金和勞工市場改革等強化希臘競爭力的140條立法，才有得談，不過，身為給錢的一方，歐元集團也並非不體恤，他們提出了兩點承諾。

首先，為了怕希臘最終無法還款，歐元集團同意讓希臘每年還款金額以該年的經濟成長率增減，這代表著，如果希臘某年經濟表現大好，那他就會還比較多錢，相反的，如果經濟疲弱或是持平，貸款國就會寬限希臘。

再來，由於2012年至2015年的第二次紓困款，希臘仍有將近一半，接近1450億美元未還清，歐元集團也延長希臘的還款期至最多15年，這兩個新措施將會在新紓困計畫實施期間被落實，不過基於IMF將承擔提供第三次紓困款的角色，歐元集團需要在2018年7月27日前向IMF報告進一步的紓困內容。

事實上，這樣的紓困條件，正是由IMF所提出，其他還有另一些建議，IMF也期望歐元集團日後採納，這包括延長希臘第一次紓困款的還款期，這筆2010年貸出的款項現在價值590億美元，希臘也無法還出，IMF因而提出將年利息降低至不到1.5％，直到2060年為止。

希臘的紓困期限並不是在今年到期，而是明年，提前一年開會並確定紓困細節將有助於投資人回流到希臘市場，提振希臘的經濟活力，然而，現階段，究竟歐元集團是否會接受IMF開出的所有條件，仍然未能確定。