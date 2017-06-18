高樓火災如何求生？  倫敦大火生還者與消防員經驗傳授

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）位於英國倫敦西部、靠近諾丁山地區的格倫費爾大廈(Grenfell Tower)於14日凌晨1時左右發生巨大火災，24層樓高的建築物被燒得焦黑、滿目瘡痍，宛如人間煉獄，目前死亡人數恐攀升到逾60人，當地警方表示「不太可能再有生還者」。

然而在這起無情大火中，仍有幾位生還者幸運活了下來，他們的求生經驗與具三十年消防經驗的林金宏觀念宣導，告訴你怎麼樣在高樓火災中生存。

報導指出，火警現場中第一位被救出來的生還者是23歲的敘利亞難民Mohammed Alhajali，當時他並未逃出，待在14樓的房間內等待救援。

另一位41歲的Christos Fairbairn住在15樓也是成功逃生的個案，根據他的敘述，當晚凌晨12時45分他正在家中看電視，突然傳來門口喊叫聲與火災警報，並看見有煙從門縫冒出，火災警報通知他拿著濕毛巾摀耳鼻逃生，但當他打開大門發現濃煙密布已無法逃生，在他三次試圖要離開公寓失敗後，他拍打窗戶向外求救，但雙手因為融化的塑膠材質而燙傷，他發覺自己要是離不開公寓就無法存活。

於是Fairbairn將自己全身裹著濕布衝出門外，整棟大樓瀰漫著漆黑又高溫的濃煙，使他幾乎無法呼吸，但他還是努力向前走，他可以感覺到自己踏過屍體、又不停絆倒，當他逃到3樓或4樓時幾乎已經窒息並感到昏厥，在他將要昏倒時感覺到救生員拉了他一把。

當他被送到醫院時，診斷出吸入大量濃煙，肺部留有大量毒氣，他的腦中曾經閃過人生跑馬燈，但幸運的是撿回一命，他表示，「人生實在太無常，從今以後我會更常見我的親友，並更珍惜生命。」

還有一位70歲的失明老人被發現在11層樓公寓內揮舞著白色被單求救。

前內政部消防署災害管理組組長林金宏，15日在粉絲專頁「林金宏的消防天地」摘錄媒體報導生還者的過程，指出有生還者與全家人在7樓公寓內等待求生，由消防員帶他們離開；另一則報導是生還者在等待5小時後開門逃生，卻發現家門前已有人罹難，顯示「逃」而喪「生」。這些報導都與上述生還者有一樣經驗。

林金宏集結自己近三十年的消防經驗，過去二十年來不斷宣導大家正確的消防新觀念，他指出在火場「不是每個地方都會被燒毀，不是每個地方不逃生都會罹難」，在火場要談的是「求生」，不能只談「逃生」。

林金宏長期宣導高樓發生火災的三大消防新觀念，第一，火場中所有的煙熱都是往上竄升，煙每秒鐘上升速度3到5公尺，此次倫敦大火24層樓，濃煙只花了15分鐘就竄升全棟，煙熱上升速度不可輕視。

若發現火災夠早，在逃生路徑上沒有煙熱時，則務必記得一定要往下跑以逃生。

第二，但若開門時看到外面已濃煙密布、來不及逃生，千萬不要跑，請立刻關門躲在無濃煙的地方。因為火災開始產生濃煙的時候，環境裡的煙熱會急速成長，所以不要想穿過濃煙區，要立刻關門。

第三，有些火災現場會發生個人身上著火的情況，若當身上起火一定要撲滅，並且千萬不要跑，因為跑動的過程只會製造氧氣，要馬上停住，並且用雙手摀在臉上，身體再停、躺、滾。

至於該如何判斷要穿越濃煙逃生或緊閉門窗，林金宏的兩大應變原則為：「當逃生路徑上沒有煙熱，向下逃生；當逃生路徑有煙熱，關門待救。」希望能讓更多社會大眾知道正確的火場生存觀念。