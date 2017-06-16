《時尚僧侶新視界》從貴公子到史上首位西方住持

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）「他曾是歐洲時尚圈最潮型男，現在他是第一位來自西方的藏傳住持與攝影大師。」尼可拉斯．佛里蘭，一個美國外交官的兒子、「Vogue」雜誌傳奇總編輯黛安娜．佛里蘭（Diana Vreeland）的孫子，以及前途令人稱羨的公子攝影師，如同釋迦摩尼佛，兩千多年前的悉達多王子一般，從五光十色的花花世界中陡然抽身，轉而追求靈性的啟發及佛教的理想境界。

出身於時尚圈的家庭，尼可拉斯從小看慣上流社會花花世界，並被培養成風度翩翩的貴公子：西裝口袋裡一定要放著乾淨的白手帕、皮鞋亮澤必須恰到好處。誰也想不到，多年之後他竟然會走上出家之路，成為一名藏傳佛教僧侶；更令人意想不到的是，尼可拉斯．佛里蘭也成為了藏傳佛教史上第一個來自西方的寺院住持。

尼可拉斯從他13歲借到一架老徠卡相機的那一刻起，就對攝影深深着迷；拜祖母之賜，15歲時成為攝影大師艾文潘、理察阿維東助理。紐約大學電影系畢業之後，成為全球矚目的新秀攝影師。70年代末期，尼可拉斯受邀為印度觀光局拍攝宣傳照片，為此他深入印度各地，包含西藏流亡政府的所在地：達蘭薩拉，並且為達賴喇嘛拍攝了一系列照片。

正是因為有了這次與達賴喇嘛近距離接觸的機會，尼可拉斯開始對藏傳佛教產生興趣，最終於1984年移居印度，決心剃度出家。2012年，達賴喇嘛委任尼可拉斯為惹對寺的住持，這是藏傳佛教史上重要的一刻：第一次由西方人擔任西藏重要寺院的住持。

過去30多年的時間，尼可拉斯以一位藏傳佛教僧侶的身份在印度和美國生活。尼可拉斯雖然遠離花花世界，卻沒有完全放棄攝影，為了籌措增建惹對寺的經費，尼可拉斯從2010年之後，陸續在全球各地舉辦攝影展，也曾於2014年應邀來到台灣。尼可拉斯偏好以黑白底片創作，強調光影的自然流動、構圖取景的純粹美感，他的作品中呈現出一種深邃的沉靜力量，吸引讀者自行探索畫面背後的瞬間永恆。

記錄片《時尚僧侶新視界》主要以尼可拉斯的觀點進行敘事，但又同時整合了尼可生命中的重要關鍵人物的觀點，也使用大量攝影作品以及精彩短片，連結尼可生命的每個段落。也有少部分以70年代為靈感的動畫，改編自尼可的生活片段，清楚描繪尼可拉斯．佛里蘭不可思議又極富靈性啟發的生命軌跡。

《時尚僧侶新視界》Monk with a Camera 將於2017年7月21日上映。