脫歐影響大？ 歐洲民眾對歐盟信任度不減反升

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）從英國脫歐到法國、荷蘭的極右派崛起，疑歐主義在新聞上見報的頻率越來越高，好像對歐盟的信任度已經掉到谷底，然而，真像或許不是這樣。

知名民調機構皮尤研究中心(Pew Research Center)在昨(15)日發表的國際態度問卷(Global Attitude Survey)發現，10個歐盟國中9個國家的人民對歐盟有好感，就連即將脫歐的英國人民，也略為過半，54%的人對歐盟抱持信心，相比去年同期，支持歐盟的人數上升了大約10%。

10個國家中唯一的例外是正在接受歐盟援助的希臘，雖然長期受到經濟援助，自從2010年以來希臘就對歐盟抱持著懷疑態度，至今未能改變。

總體看來，相比去年同時期發表的問卷，大約有63%的人喜歡歐盟，去年的這個時候，正值英國即將舉辦脫歐公投的兩個禮拜前，懷疑歐盟價值的情緒正籠罩整個歐洲，一年後支持度回升10%，不啻是個好消息。

調查對象含括法國、德國、希臘、匈牙利、義大利、荷蘭、西班牙、波蘭、瑞典和英國等十個歐盟會員國，這些國家加總起來，擁有歐盟超過80%的人口，藉由從每個國家隨機抽選1萬人訪問，代表性很強。

這份調查不止揭露歐盟人民總體對歐盟的情緒，還發現年齡層在對歐盟的態度上，差異很大，年輕人大多對歐盟抱持著正面的想法，而中老年人則不然，舉例來說，英國18到29歲的年輕人有高達76%喜歡歐盟，超過50歲以上的人僅有43%，沒有過半。

另外，這份調查也針對歐盟民眾對於英國脫歐影響的看法，絕大多數的歐盟人民都認為，英國脫歐對英國和歐盟兩方都有負面影響，英國人自己則不太確定，大約有48%的人認為會有不好的影響，44%認為會有正面影響，雙方差距僅有4%，呈現五五波。

雖然歐盟有很多問題，但是許多人仍對其抱持著信心，英國脫歐究竟能否順利進行，抑或是會在法國、德國的勸誘下改變主意留下，似乎仍然是未知數。