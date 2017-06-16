臺灣企銀2017年度股東常會通過提高資本總額至1,000億元

臺灣企銀於2017年6月16日(週五)舉行2017年度股東常會，由臺灣企銀董事長朱潤逢率全體一級主管參加。為了提升普通股權益比率至金融業平均水準，本次股東會通過修正公司章程，將資本總額由新臺幣800億元提高為1,000億元，並通過2016年度決算盈餘分配案，每股配發現金股利0.102元、股票股利0.3元。

朱董事長表示，雖受央行降息影響淨利息收入，臺灣企銀2016年稅前淨利65.23億元，較2015年度成長2.4%，其他如淨收益、手續費淨收益、存放款規模等財務、業務表現仍續創新高。2017年度1-5月稅前淨利與去年同期相較，成長幅度達9.92%，顯見銀行績效穩定成長。另外，因資本水準提升，中華信評將臺灣企銀長、短期信用評等調升至「twAA-/twA-1+」，標準普爾(S&P)全球等級長期評等則調升為「BBB+」。

海外佈局方面，臺灣企銀紐約分行已於今年2月27日正式開業，日本東京分行可望在2017年底前正式開業，同時菲律賓馬尼拉分行正積極籌設中；此外，配合政府新南向政策，柬埔寨微型財務公司將增設分公司，在2017年底前，倘加計籌設中的分行及代表人辦事處，臺灣企銀海外據點總數將超過10處。

臺灣企銀總經理周燦煌指出，臺灣企銀2016年度深耕中小企業核心業務績效優越，深獲外界肯定，於第八屆菁業獎「最佳中小企業金融獎」獲得『優等』，以及獲金管會頒發中小企業及文創產業放款兩項優等獎；落實金融友善服務方面，臺灣企銀官網「匯利率查詢服務網頁」在NCC公共資訊無障礙網頁中，獲認證為最高等級AAA標章。

周總經理說，展望2017年國內經濟則受惠於外需增溫，銀行業整體營運績效將微幅成長，臺灣企銀未來將因應金融市場國際化、高齡化及數位化等趨勢，響應政府政策力挺實體經濟、專注發展中小企業融資輔導利基業務，同時，發展金融科技、新南向政策與綠色金融，強調法令遵循，落實洗錢防制及有效架構內部控制三道防線。整體而言，臺灣企銀可望延續去年獲利動能，持續聚焦利基重點業務，以提升經營績效，達成獲利成長目標。