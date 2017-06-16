朱立倫市長表揚2017總統教育獎新北市得獎學生

為鼓勵新北市榮獲2017總統教育獎學生優異表現，新北市長朱立倫於今(16)日接見忠孝國中鄭翼安、信義國小楊韻妮2位得獎同學及其家人，讚許他們在艱苦的環境中，勇敢面對各種挫折與命運的挑戰，也肯定他們懷抱希望樂觀以對，與勤學向上、奮鬥不懈的精神，更勉勵獲獎學生繼續努力散發生命的光輝，成為新北學子的學習表率，堅持永不放棄的奮鬥意志。

朱市長表示，2位獲獎的同學都有一段令人動容的生命故事，在幼小的年紀就必須接受變色的童年，承受生命中難以負擔的重，面對各種挫折與困難，但難能可貴的是，他們都能以無比的毅力，高昂的鬥志，克服難關，充分展現生命堅韌的光輝，是超越自我、不畏逆境小鬥士。獲獎同學克服先天的障礙或後天遭遇的過程也受到家人、師長和社會慈善力量協助，期許將來有能力時，也要能回報社會，積極關懷需要幫助的人，發揮人性積極面的善行，讓社會充滿溫暖；並希望除了「總統教育獎」給予受獎學生肯定與鼓勵，有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生行列，協助困難中奮鬥的孩子實現夢想。

「2017年總統教育獎」由教育部進行資格檢核、初審、複審、訪視面談與決審的嚴謹評審過程。鄭翼安同學自幼罹患肌肉萎縮症，先天的肢體肌力與耐力發展受限，步伐不穩且雙足無法長時間負荷身體重量，平時須著矯正鞋方能緩步行走，但他樂觀積極，勇敢追求理想。在親師生的共同協助與適性引導的教育過程中努力不懈，克服重重難關，充分發揮潛能，除了在動作機能課積極復健維持肌力，也努力參與資訊社團、學習Scratch程式設計、接觸PowerTech創客活動、音樂與彈奏……，不斷充實自己，104年獲選為新北市優秀身心障礙學生；同年參加兩岸青少年科技交流活動，也在PowerTech仿生機器人競賽獲佳績；105年新北市勇者傑出青少年專書-《擁夢飛翔12-十位新北市勇者的丰采生命 振翅飛揚》，也介紹翼安不畏逆境勇於追求夢想的生命故事，是生命鬥士最佳典範。