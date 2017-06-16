富邦金控：普通股每股配發2元現金股利

富邦金控(2881)今天舉行2017年股東常會，會中通過2016年度盈餘分配案，普通股每股配發2元現金股利；並選出第七屆董事15席，其中獨立董事增加至6席，比例達40%，總計外部董事增加至9席，比例提升至60%，其中顯示富邦致力強化董事會之獨立性，與國際趨勢接軌，增加董事會多元化，維持公司治理之標竿地位。

富邦金控2016年度稅後淨利為新台幣484.21億元，在依規定提列相關項目後，今天股東會通過普通股每股配發2元現金股利。另，金控發行特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%，持有期間（105.04.22~12.31，共254天）計算，合計發放10.24億元。今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期致力提升公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司，也是第一家獨立董事比重達三分之一的金融機構。在金控第七屆15席董事成員中，獨立董事由4席增加至6席，比例提升至40%。其中，博裕投資顧問公司管理合夥人張子欣、臺灣大學教授湯明哲兩位獨立董事連任；臺灣大學國家發展研究所兼任教授陳新民、臺灣大學會計系教授林嬋娟、中華經濟研究院第一研究所研究員張榮豐以及前台灣金控總經理吳繁治為新任獨立董事(見附件二)。這六位獨立董事在企業與學術界均有傑出表現，未來可望借重其專業素養協助富邦金控持續強化公司治理，企業永續經營。

此外，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中通過長期資金募集規劃案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程及相關法令，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。