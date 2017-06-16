期交所推出第3季交易人免費訓練課程！

為協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，推廣期貨及選擇權知識，臺灣期貨交易所舉辦「2017年度第3季交易人期貨及選擇權課程」，並自今(2017)年06月20日(週二)上午9時起開放網路報名，課程全程免費，名額有限，額滿為止，敬請交易人把握機會，儘速報名參加。

為了讓交易人能夠熟悉及運用期貨及選擇權商品及5月15日上線之夜盤交易新制，期交所規劃自2017年7月5日起至9月21日止，每月針對「期貨入門」、「選擇權入門」及「期貨及選擇權進階」3項主題各舉辦一次課程，每次為2堂課共4小時，於週三及週四晚間7時~9時，假期交所2樓期貨交易教育中心辦理，每次開放40位交易人報名參加，交易人每季可選擇2種不同主題課程報名，惟每次2堂課均應到課。

期交所邀請在期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之交易經驗，協助交易人建立期貨及選擇權概念，以及如何有效控管風險，以提昇交易人專業素養與市場參與度。今(2017)年第3季課程內容重點包括6項匯率類期貨與選擇權商品及4項國外股價指數類商品，以及今(2017)年5月上線的夜盤交易新制度、美國道瓊及標普500期貨新商品等。鑑於近期國際股市、匯市動盪加劇，交易人可藉由本課程瞭解前述商品特性及相關避險、增益交易策略，及時掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

詳細課程內容及講師資訊可參閱期交所網站(網址：www.taifex.com.tw)之教育宣導報名及活動專區-「2017年度第3季交易人期貨及選擇權課程報名」。此外，考量愈來愈多交易人使用智慧型手機，期交所除設有行動版網頁外，使用iPhone或Android手機之交易人亦可透過期交所APP進行課程報名或查詢相關資訊，名額有限，歡迎及早上網報名！