簡又新專欄─德國人怎麼做能源轉型？

德國約於1970至1980年代開始發展綠色環保，為較早開始進行綠色環保活動的國家之一，其能源轉型的案例實值得我們借鏡。

德國較早開始實行綠色環保是因為工業化後，德國萊茵河逐漸被自身工業污染所影響，污染源更可溯及上游奧地利與匈牙利。起先非營利組織「綠色和平」運用媒體力量促使民眾開始關注此問題，後來不少的知識份子組織綠黨，目標在於維護環境，經過長久抗爭與協商，形成今日德國人對綠色運動的支持。

由於德國人民對綠色活動的普遍支持，93%德國民眾認為德國再生能源轉型是「重要或非常重要的」，59%民眾認為再生能源提供民眾很好的參與機會，且民眾也願意接受多付一些費用使用及推行再生能源(如每度電多付約新台幣2.4元)。

由此可見，在德國民眾的觀念裡，發展經濟與設置新電網推廣再生能源是可同時並進的，對於政府實施的綠色能源措施也鮮少出現抗議。

此外，提到再生能源的設置是否增加民眾生活困擾，在其他國家，常因風力發電機的低頻噪音聲響吵鬧造成居民的反對；反觀德國，住在太陽能發電面板或風力發電廠附近的居民竟有高達90%表示支持再生能源；全國民眾對再生能源的支持率為73%，顯示居住在再生能源發電場附近的居民比全國民眾更加支持發展再生能源，這些成果歸功於德國政府致力於與民眾溝通。

另一方面，德國發展綠色能源的特色是由社區來發展，社區居民自行投資風力發電廠、共享利潤，因為民眾親身參與投資、設計、貸款與建設等，能促使民眾更加了解再生能源的重要性、進而更加支持發展再生能源。

根據2014年統計，50%德國再生能源發電是由社區營運，例如德國有一座大型風力發電廠，在鄉下地區設置有31個大型風力發電機，能產生66MW的能量，其發電廠主要所有者就是當地居民，約90%的當地居民皆參與此計畫。

例如以「Free Sun」名的太陽能發電計畫，是一項民眾可以一起參與大型太陽能發電廠建設的計畫，不但能提供當地居民良好效能的發電量，剩餘電力還可以存儲與販售至其他區域，使民眾有更多經費進行投資與參與，創造正向循環效益。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。