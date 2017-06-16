魏應充判2年徒刑定讞   北檢發傳票7月底入監

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）頂新製油兼味全食品前董事長魏應充針對味全油品案，判2年徒刑定讞，必須入監服刑，台北地檢署日前已發出傳票，傳喚魏應充在7月底報到入監。

魏應充被控自96年起為降低成本，委託代工的頂新製油，向大統長基公司買進摻銅葉綠素的油品，再攙入味全油品販賣，北檢依刑法詐欺取財、商品虛偽標記以及食品安全衛生管理法等罪起訴魏應充等13人。

一審台北地方法院於認定味全與頂新詐騙消費者，去(2016)年3月魏應充被依2個詐欺罪合併判刑4年，魏應充不服上訴。

二審智慧財產法院認定，味全把調和油中的棕櫚油比例拉高至98％，卻以包裝等誤導消費者，魏應充不僅知情還下指示，詐得6111萬餘元，4月改將魏應充依一個詐欺罪判決有期徒刑2年，全案定讞，必須入獄服刑。

智財法院指出已通知台北地檢署啟動防逃機制，確保案件順利執行，避免相關被告逃亡。

據悉，台北地檢署日前已發出傳票，傳喚魏應充在7月底報到入監。

2015年11月27日彰化地方法院宣判魏應充等被告一審皆獲判無罪；2016年3月25日台北地院依詐欺、違反《食品衛生管理法》，一審判處魏應充4年徒刑；2017年4月二審判處2年徒刑，全案定讞。