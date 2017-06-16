市售嬰兒食品含鉛量超乎你想像的多！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國環境保護組織（Environmental Defense Fund）周四發表的研究指出，市售的嬰兒食品含鉛量高的驚人，不管是含鉛比例或含量都比一般成人食品高。消息一傳出引起外界質疑，到底製造過程發生什麼問題？核發製造工廠和產品的核准標章的程序是否有漏洞？

該研究共檢驗市售2164款的嬰兒食品，結果檢驗出其中兩成含有鉛，相比之下，市售1萬多款的成人食品中，僅有14%含有鉛；換句話說，爸媽們精挑細選的嬰兒食品含鉛比例比成人食品高出6%。

此次研究共化驗57種類的嬰兒食品，其中52種類被檢驗出含鉛，被驗出含鉛種類最多的為果汁，依序分別是：葡萄汁(八成九)、綜合果汁（六成七）、蘋果汁（五成五）和梨子汁（四成五）。另外，研究人員也化驗市售成人果汁的含鉛量，結果發現市售六成八的葡萄汁，以及二成五的蘋果汁被驗出含有鉛。其他含有鉛食品分別是：紅薯(八成六)、紅蘿蔔（四成三）。

研究人員表示，根據檢驗結果，並沒有特定單一品牌的含鉛量較高，如對產品有疑慮，建議爸媽們可主動聯繫詢問各家廠商。另外，他們也不清楚為何嬰兒食品的含鉛量和比例會如此高，並認為目前首要任務是找出原因。

鉛對仍在發育中的嬰幼兒來說傷害極大，尤其以中樞神經的發育最為影響，易造成學習困難、智力低下、提高過動症機率和影響身高體重發育等。