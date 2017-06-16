街頭採訪 : 台灣人對豬哥亮怎麼想？

陳雪兒在東門市場訪問民眾關於台灣最有名的喜劇演員豬哥亮的感想，他是一個非常受歡迎但同時很具爭議性的人物。

這位很有名的藝人豬哥亮本名叫 謝欣達 ，逗台灣人笑已經30多年了。他很努力地復興台語然後鼓勵台灣的年輕人多學習本地的語言。儘管這樣還是有一些人批評豬哥亮，因為他為了躲避償還十億的賭債消失了快20年。

這位70歲的喜劇演員一直以他的招牌髮型而為名，在5月15號因為癌症過世了，這些日子受到家人跟粉絲的哀悼。

以下是在東門市場的採訪。受訪者被問到他們最喜歡的豬哥亮的電影、電視節目還有他們對他的感想。

賣帽子的阿伯：

「豬哥亮是一個好人、一個非常好的人，他對人家都很有禮貌。

他的女兒很漂亮，她車禍的時候豬哥亮也馬上借很多錢幫她在國外治療呢。

他的缺點就是賭博，錢都輸光光！沒辦法還錢就消失很多年了！我沒有想到他可以輸那麼多錢，我這輩子都賺不到那麼多。他就是一個很瘋狂的人。」

陳寵院, 63, 賣羊肉

「我真的很愛看他的電影跟節目，餐廳秀是他最有名的電視節目。

豬哥亮是我們台灣的卓別林，他把我們的台語帶回人家的心理。因為現在的年輕人都很少用台語溝通，他在節目裡面只講台語真的有幫助.」

李世示, 東門里里長

「豬哥亮從小就是一個天才。他有辦法演很多不一樣的角色，也常常都不需要練習。這對他來說很簡單，他演的也都很自然。

我是看他的電影跟節目長大的。我很喜歡他的餐廳秀，因為那時候這個節目跟別的很不一樣，很瘋狂。

唯一的壞事就是他的賭博。他賭了很誇張以後都輸光光，完全控制不了自己在做甚麼。」