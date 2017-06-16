日經公布亞洲前百大企業排名  台廠大立光居冠

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）《日經新聞》近日公布「Asia300」亞洲企業實力排名，台灣去(2016)年有9家企業進入前100名，今年同樣有9家進百大，而光學大廠「大立光」從去年排名第4，今年一口氣躍升為第1，台廠整體表現不差。

《日經新聞》評選「亞洲300強」企業，在日本以外，包括台灣、印度、中國、香港、南韓和6個東南亞國家等11個經濟體的327家公司，根據過去5年的平均收入增長率、平均淨利潤增長率、盈利能力、股本回報率和財務狀況等5項指標進行評估排名，今年日經僅公布前100名。

今年前十名的企業包括：大立光排名第1，2到4名為三家印度企業（HCL科技，Zee娛樂企業，Tata諮詢服務），台積電排第5、中國阿里巴巴集團第6、儒鴻紡織第7，越南乳製品（Vinamilk）第8名，騰訊控股第9，泰國機場第10名。

《日經新聞》報導，名單中表現較亮眼的企業如印度的產品與資訊科技服務業，還有Apple的台灣供應商與大陸網路匯流產業，較為相形失色的產業則是航空業、物流業和資訊服務硬體設備產業，例如國泰航空、泰國國際航空、大韓航空等。

此外，台灣尚有多家企業進入前100名，包括可成（13）、研華（36）、豐泰（46）、聯發科（59）、南亞（92）和台達電（100）。

《日經新聞》報導指出，其中印度企業排名顯著上升，去年沒有印度公司進入前十名，今年則有3家排進前十，家數和台灣並列，前30名中，印度企業佔10名，表現優於中國和東南亞企業。