盛夏旅遊首選！中華電信新推出亞洲、歐美漫遊方案

暑期旅遊夯！中華電信自2017年6月15日起推出手機原號漫遊全新優惠方案，針對國人常去的熱門亞洲觀光地區「中港澳」以及「新馬泰印」，推出「5GB定量型」方案，提供7日上網量5GB只要888元，平均一天只要127元的新低價，再送漫遊免費打電話10分鐘的好康優惠，讓客戶輕鬆玩遍亞洲！另外，針對長途旅遊則規劃全新「美國10GB定量型方案」及「歐洲1GB定量型方案」！而大受客戶好評的「日韓5GB定量型」、「日租型598」等熱門方案，也特別延長優惠時間；「美加日租型」直接降價，優惠客戶至今年底！中華電信最多元的漫遊方案，就是要讓客戶開心出遊、更輕鬆一「夏」！

5GB暢遊亞洲熱門精選國家一天127元精打細算省荷包

10GB超大流量輕鬆遊美國15天2000元有找

中華電信觀察，6月至8月適逢暑假旺季，客戶申辦漫遊數為全年最高，出國人次約占全年40%。而根據觀光局統計，2016年國人出國前十大地區包含日本、中國大陸、香港、韓國、澳門、泰國、美國、新加坡和馬來西亞等國家。中華電信貼近國人旅遊喜好並瞄準客戶出國行動上網需求，針對亞洲地區分別規劃全新「中港澳5GB定量型方案」與「新馬泰印5GB定量型方案」，7日只要888元，平均一日127元，就可享5GB行動上網量，以及10分鐘免費語音發話，不論是前往馬來西亞、泰國玩水消暑，或到香港、澳門享受美食血拼之樂的客戶，都能隨時與親朋好友聯繫零時差，聯絡當地住宿和餐廳超方便！

針對歐美國家則有全新「美國10GB定量型方案」，15天只要1988元，10GB行動上網量隨你用，平均一天只要133元，再加贈語音發話20分鐘，無論遊學、打工、暑期差旅的客戶都適用！「歐洲1GB定量型方案」則讓客戶輕鬆展開浪漫之旅，15天只要1688元，平均一天才113元，即可享有1GB上網量，於方案內適用國家，用量可跨國合併計算，無論距離有多遙遠，中華電信漫遊方案都會為客戶牽起溝通的橋樑，讓客戶可隨時隨地上網分享旅遊樂趣、曬恩愛！