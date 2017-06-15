刷富邦卡享好康六重送

暑假旅遊旺季到，台北富邦銀行提供卡友「好康六重送」專屬優惠，包括刷旅費、刷機票滿額即享刷卡金回饋、海外消費享1%刷卡金回饋、海外WiFi租借優惠價、國內免稅店、飯店住房折扣等六大優惠。其中卡友刷旅費、機票及海外消費最高總回饋金額可達8,400元，暑假闔家出遊刷卡首選富邦信用卡，一卡在手即可輕鬆玩遍全世界！

台北富邦銀行表示，根據交通部觀光局統計，國人出國旅遊人數逐年攀升，2016年出國人數累計逾1,458萬人，較2015年增加10.66%；另根據萬事達卡國際組織的最新調查，預估國人2017年出國旅遊的消費，將續創新高。暑假為每年國人旅遊高峰期，北富銀特別針對旅遊各項所需推出眾多好康優惠，涵蓋國內外旅遊、旅費、住宿、機票、海外消費甚至海外上網WiFi優惠都幫卡友「傳便便」，歡迎卡友多加利用，享受旅遊樂趣同時賺好康！

即日起，富邦卡友海內外旅遊相關消費可享有「好康六重送」：

第一重：「刷旅費拿刷卡金」，8/31前，富邦卡友只要在國內任何一家旅行社單筆消費達3萬元，不限卡別，就可享有刷卡金回饋300元，6萬以上回饋600元，12萬以上回饋1,200元，20萬以上可享最高回饋2,400元。(每人擇優回饋乙次)

第二重：「刷機票得好禮」，8/31前，卡友至長榮航空/中華航空/華信航空/立榮航空台灣官網單筆消費滿3萬元，就送RQ POLO拖輪拉桿行李袋(市價約980元)，10萬以上送刷卡金1,000元。(每人擇優回饋乙次)

第三重：「海外消費享回饋」，8/31前，卡友海外刷卡消費單筆金額達新台幣3,000元以上，即送1%刷卡金，最高回饋金額5,000元。

(*第一重~第三重活動，需在網路銀行或行動銀行完成登錄。)

第四重：「海外WiFi上網優惠」

1. 12/31前，在GLOBAL WiFi網站租借WiFi分享器，刷富邦卡享全區域75折優惠，寄件免運費。

2. 12/31前，在EZ Nippon官網上刷富邦卡購買日本上網SIM卡，全商品2張(含)以上享9折優惠。

3. 12/31前，在Jetfi官網租用海外WiFi分享器(無流量限制)，於網頁優惠券代碼欄位輸入卡號前六碼即可享專屬優惠價，最低110元/天起。

第五重：「飯店住房優惠」，12/31前，至Agoda富邦專屬網頁訂房享最低93折優惠；富藝旅台北大安官網預約訂房獨享95折；長榮桂冠酒店平日入住各式房型定價45折起；福華大飯店入住免費升等或享5折起等優惠。

第六重：「免稅店刷卡優惠」，7/31前，至全省采盟免稅店刷富邦卡享免稅再享折扣，富邦頂級卡(尊御世界卡、世界卡、無限卡)享10%折扣優惠，富邦全卡友(含簽帳金融卡)享5%折扣優惠。

相關富邦信用卡旅遊優惠訊息，請查詢:

1. 刷富邦信用卡玩遍全世界: https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/travel/detail.jsp?code=T0173

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