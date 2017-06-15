新北市公立高級中等學校優先免試入學15日放榜

2017學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道將於今(15)日下午2時於各招生學校網站放榜，本次參與公立高中優先免試入學招生學校計31所，提供招生名額共2,251名，及2%特殊生外加名額，經統計各國中學生報名人數總計12,819人，共錄取經濟弱勢生34人、一般生2,147人、身心障礙生32人、原住民生46人及其他特殊身分學生2人(僑生)，總錄取率為17.64％，競爭頗為激烈。錄取學生須於6月16日上午9時至11時至錄取學校辦理報到，否則視同放棄。

新北市政府教育局表示，為落實在地就學政策，自2015學年度起，新北市率全國之先辦理高級中等學校優先免試入學，並於2017學年度擴大辦理，今年除了30所高中職外，首度納入新設市立樟樹國際實創高級中等學校加入招生，這個管道讓國中九年級學生有機會就近選擇優質社區高中職優先入學，符合十二年國教理念，真正落實了「在地就學」的精神。此外，各校皆開出優免招生名額至少1%的經濟弱勢學生名額，用以鼓勵弱勢家庭學業優異的學生能藉由本方案優先入學，且為了達到「足額錄取」的原則，亦增列備取生名額。

教育局提醒家長及學生，新北市公立高級中等學校優先免試入學今(15)日下午2時於各招生學校網站放榜(含備取名單)，下午2時30分至5時受理學生申請成績複查。6月16日(五)上午9時至11時正取學生報到，未報到則視同放棄。中午12時30分各招生學校網站公布備取生報到人數，下午1時30分至2時30分備取學生須依錄取學校通知辦理報到；屆時各國中教務處將會提供詳細辦理時程，請家長和學生依序配合教務處各項時程及作業。同時，教育局也再次提醒，若已報到學生要參加基北區免試入學志願選填分發，務必要在簡章規定時間內聲明放棄錄取資格，有關新北市106學年度公立高級中等學校優先免試入學各項最新訊息，可至「新北市立中和高中校網首頁(http://www.chshs.ntpc.edu.tw/)查詢。