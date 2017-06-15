永續發展不永續？ 水力發電恐破壞亞馬遜生態

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）亞馬遜雨林號稱「地球之肺」，除了是將二氧化碳轉化成氧氣的重要地點，還是保存動植物多樣性重要的基因庫，然而，由於密集的水壩興建計畫，科學家警告，亞馬遜已經脆弱的生態，可能會更進一步受到傷害。

亞馬遜雨林佔地超過610萬平方公里，擁有世界上最大、最複雜的水文系統，正因為如此，領土涵括亞馬遜任何一部份的國家，都會在這個區域建設水力發電廠，希望善用這邊的水力，然而，為了「永續發展」而建立的綠能發電方式，反而會產生「不永續的結果」。

現在在亞馬遜河沿線計畫建造的水力發電設施就有428座，140座已經或正在建造當中，研究計畫的負責人，德克薩斯大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的Edgargo Latrubesse教授指出，如果建築計畫持續，人類可能會因此失去地球上多樣性最高的濕地。

新發佈在科學期刊《自然》(Nature)上的研究警告，水力發電廠將大幅影響河川生態的砂石沉積量，乍聽之下雖然不是很重要，但是這些沙石沉積，除了是整個生態系裡面重要的營養來源外，河川如何移動、如何維繫生命，甚至是如何塑造新的地貌，都與這些小東西息息相關，一旦消失，將導致上千種在該地區生活的物種生存受到威脅。

研究團隊指出，現階段正在各發電廠評估會對環境造成的可能影響，他們並直言，單純的評估並不夠，仍需要更全面性的計畫，才能了解對整個生態系統的影響。

在廣大的亞馬遜流域中，瑪代拉河(Madeira river)、馬拉尼翁河(Maranon river)、烏卡亞利河(Ucayali river)一帶被點名最需要被注意，這些地區是許多珍稀生物的家園，如果有發電廠進駐，有很大的可能性會破壞當地生態，甚至導致上千種生物絕種。