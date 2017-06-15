《紅色間諜理論》揭全球反中國經濟間諜攻防戰

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）這幾十年來，中國大陸被美國列為反經濟間諜戰的頭號公敵。根據美國聯邦調查局資料顯示，工業間諜造成美國每年損失數十億美元和數百萬份工作，反經濟間諜戰已成了美國政府的優先任務之一，甚至還在2015年拍攝宣導短片，內容是中國公司以高價買下企業秘密所帶來的威脅，呼籲公眾要有保護資料的意識。這看起來像是一部老套的政治宣傳，不過在現實生活中，相似的案件卻血淋淋上演。

情報專家埃里克·施密特-伊恩博姆指出：「就經濟間諜活動而言，無論是國家或州政府等級，中國這幾十年來都是頭號公敵，一個坐擁無限資源與人力的公敵。」

以美國超導公司為例，該公司專門發展與製造風力發電機的軟體與電子零件，擁有美國的發明專利，前景一片看好。然而，中國最大的風力發電機製造企業─華銳風電科技（集團），卻竊取該公司的商業機密，導致美國超導公司損失了十億美元，甚至必須裁撤三分之二的員工以保住公司。雪上加霜的是，美國超導還眼睜睜地看著這個竊賊不斷向海外發展，銷售風力發電機，甚至賣到美國自家門口，而購買者竟是麻州水資源管理局。

自從與中國華銳發生爭端以來，美國超導公司的系統屢遭入侵。經前FBI資料安全專家成立的資安公司CrowdStrike循線追查後發現，這些攻擊通通來自同一個敵人：「中國人民解放軍61398部隊」，正是長期受到西方情報部門及網絡安全公司關注的「中國網絡戰的總部」。

「八目鰻欺敵術」、「溫和的假面」、「沙粒戰術」……一招又一招，紅色間諜網正層層疊疊包圍這個世界。「情報戰」已成為另一個不用砲彈卻能定生死的決戰場。西方國家對中國的依賴，也是中國情報網暢行天下的鑰匙。幾個世紀前，西方想征服世界，無恥地從中國偷走了砲火和羅盤的秘密；現在風向轉了——中國正春風得意。

紀錄片《紅色間諜理論》（The Red Spies Theory）在6月16日週五晚間十時於公視主頻播出，6月18日週日下午一點於公視3台播出。《公視主題之夜》節目將於6月16日週五晚間十時，播出紀錄片《紅色間諜理論》（The Red Spies Theory），解析中國為獲取關鍵技術與資訊祭出各種手段，以及各國反經濟間諜攻防戰。

（《公視主題之夜》節目播出紀錄片《紅色間諜理論》宣傳短片連結：https://youtu.be/QbvHBdlTfqc ）