為了你 理想大地蓋了一座遊樂園

暑假即將到來，為了你，花蓮理想大地渡假飯店蓋了一座遊樂園，將打造國內最完善的全包式渡假飯店，不怕你玩，只怕你不夠玩！

才剛榮獲全球知名國際訂房網站Hotels.com旅客評選推薦的理想大地，今年暑假趁勢推出網路評價CP值最高的「無限樂假期」，除了一系列的動感活動，特別在七、八月引進快閃遊樂園，獨家預告「Niño同樂園」六種好玩的遊樂設施：有小朋友為之瘋狂的小火車、海盜尋寶船、旋轉木馬、藍天小飛機、彩虹摩天輪以及歡樂有趣的小賽車，入住飯店除了可以徜徉花東縱谷的獨有美景，還能免費無限暢玩遊樂園，大小朋友的童年夢想國度就在這裡。

理想大地推出的全包式渡假，讓入住旅客從早到晚，有得吃有得玩，兩天一夜從豐富的一泊三食、乘遊艇漫遊於西班牙建築與綠意間、暢玩泳池的舒服快意，還可釣魚、射箭、植物手札DIY、大理石彩繪、乘竹筏、騎鐵馬等野趣活動，小朋友更有專屬的故事時間、遊戲屋，入夜後欣賞異國歌舞晚會、小島酒吧喝杯調酒、沿著運河聽船長划船道晚安，更有夜間觀星導覽、清晨草原瑜珈等特殊健康的身心靈活動，沉浸在園區兩萬多棵綠木植栽的芬多精，將近30餘種活動，絕對滿足大小朋友的歡樂需求。

還沒安排暑期的渡假行程嗎？花東縱谷的山高水清、西班牙式的浪漫建築，還有豐富又好玩的自然行程和手作體驗，2017/7/1(六)至8/31(四)快來悠閒享受理想大地為你細心安排的一價全包定點渡假「無限樂假期」，三天兩夜吃喝暢玩的美好旅程「無限樂悠遊假期」，6/20(二)前更享早鳥預購，回饋5%住房回饋金。