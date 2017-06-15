壓力大禿頭年輕化 誤信偏方當心禿更快

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）禿頭是許多男性的困擾，其中又以「雄性禿」就是所謂的「遺傳性掉髮」，占所有掉髮原因當中的8至9成。以往男性都是過了30歲過後才開始掉髮，但現代人因為飲食、作息不正常，加上壓力和環境汙染影響下，許多年輕人20初頭就有落髮的問題。醫師表示，相較於傳統的植髮手術需要切頭皮，現在透過機器手臂植髮已成為治療新選擇，加上植髮技術已經相當成熟，近來患者激增二成。

植髮診所楊名權醫師表示，男性掉髮高達八成與「雄性禿」有關，主要原因是遺傳及壓力所造成。長期壓力太大會造成情緒緊繃，引起兩側額頭血管供給毛囊養分不足，造成毛囊逐漸萎縮導致掉髮。再來，習慣熬夜、抽菸及從事高壓工作者也會讓禿頭年輕化，影響自信心及人際關係交往。尤其是年輕男性患者外表看起來會比實際年齡老。

另外，近來網購盛行，門診中也發現許多患者會隨意購買不明生髮偏方，如生髮水或育毛藥膏來改善髮量或避免禿頭，不但危險性高，也容易傷害到毛囊的健康，呼籲掉髮者應尋求專業的醫師協助。

楊名權表示，機器人植髮採用雙鏡頭的３D影像辨識系統，可精確辨識頭髮生長角度，精準定位，取出品質較好的毛囊，存活率大幅提升。加上植髮機器人微創傷口，縮短手術時間，提供更有效率的治療。

楊名權醫師提醒，民眾若出現長期大量掉髮要提高警覺，可能是生活作息紊亂或壓力太大，應盡快調整生活作息，或學習情緒管理技巧。若經調整後仍有持續掉髮現象，就要趁毛囊還沒完全萎縮前尋求醫師的診斷及協助，避免陷入禿頭危機!