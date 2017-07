豆奶非奶 歐盟即日起展開商品正名

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 歐洲聯盟法院 (Court of Justice of the European Union)於6月14日判決,日後所有的素食類商品都不可使用奶製品命名的名稱,例如奶、優格、奶油或是乳酪等字。而目前還在架上販售的素食商品都要儘速改名,若製造商仍在違法使用的話,將面臨制裁。

法媒《快迅》(L’express)報導,杏仁奶、黃豆奶油或是素(植物)乳酪,這些名稱都即將走入歷史。因為,歐洲聯盟法院14日作出判決指出,純植物類的產品將不可以在合法使用「奶」及以牛奶為基底製成的商品名稱。就算這些名稱下方或有補充相關敘述或是說明該商品源自植物亦不可以使用。

一位在歐洲聯盟法院的負責人說,這項決定即日起在歐洲生效。當然,這項決定還是會給廠商一個緩衝期去更改名稱,但歐盟會確定落實執行。因此,未來「牛奶(lait)、奶油(beurre)、乳酪(fromage)、鮮奶油霜(chantilly)、優格(yoghourt)」,等都只適用於源自真正的動物奶的商品(Annexe XII),其他都得更名。

法媒(Le Figaro) 報導,在法國已經有部分廠商同意這項決定,並把大賣場架上的植物奶更名為植物飲,例如黃豆奶改為黃豆飲料。

比利時《迴聲》(L’Echo)報導,這個事件源自德國,Verband Sozialer Wettbewerb是一家對抗不正當競爭的協會,日前他向一家專門販售全素商品的企業TofuTown採取禁止令,因該公司對消費者銷售使用與奶製品有關的商品名稱。

法媒《歐洲一台》(Europe 1)報導,這家德籍協會是就TofuTown所販售的「黃豆奶油」與「植物乳酪」提出告訴,但是這家企業表示,消費者自己能夠就商品名稱去分辨所購買的商品為何。而且,法文的「奶油(beurre)」與英文的「奶油(cream)」並非是單獨使用,而是與其他植物類商品名稱一起使用的。但這樣的說法無法說服法官,因為這些源自植物的商品並不能確保消費者看了之後而不會造成混淆之虞。

《快迅》進一步報導,對於奶製品的商品,歐盟對於奶的定義是「含括了所有源自牛奶的商品」。當然,有些產品因製程需要會添加其他原料進去,但這些添加物並不能完全取代或是部分代替牛奶的成分。另外,就各國的規範定訂使用名稱,有些傳統商品還是可以使用「奶油」、「奶」等相關文字,例如在法國可以用杏仁奶(Lait d’amande),英國的奶油(cream)或牛奶(milk)亦可合法使用於其他商品等,這些法條可參考1234/2007頒布的規範。