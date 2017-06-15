罹癌不是世界末日 抗癌成功關鍵：了解和不逃避

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近日沸沸揚揚佔據新聞版面的『許達夫療法』，以及藝人溫翠蘋的妹妹『睡蓮產品』一案，皆是因患者誤信偏方，錯過標準治療黃金時期。為避免此類憾事重演，癌症希望基金會提出：政府應該要創造出在正規醫療下，對癌友及家屬的友善環境。藉由病友與醫療人員的對話，瞭解雙方在面對醫療決策時的想法與偏好，以達成治療選擇的共識。

根據104年衛生福利部統計處資料顯示，罹癌人數雖逐年增加，但標準化死亡率卻較十年前降低9.3%，而當癌症不再是不治之症，病友的需求就從延長存活期轉成追求抗癌期間的生活品質。此時，也發現患者因醫療資訊不足，僅能單向接受醫師給予治療指示，一旦治療出現副作用，生活品質大受影響，病友容易萌生退意。這樣的醫療方式雖然能「延緩死亡」，但因缺乏醫病雙向溝通，並未達到「改善生活品質」的目的。

癌症希望基金會董事長王正旭醫師表示，癌友若能化被動為主動去學習瞭解癌症，醫病之間的溝通才能更有效；癌友積極參與醫療決策，才能有效提昇存活率，及維護癌後生活品質。「希望護照」就是一本協助病友「增能」的工具，引導病友瞭解癌症學習抗癌，提昇病友知能跟醫師討論治療決策正面迎戰癌症，然後精準治療不輕言放棄進而邁向康復。

根據癌症希望基金會研究顯示，癌友使用「希望護照」6個月後，病友自主管理能力較使用前提升38.3%；心理焦慮程度也改善58%。「希望護照」促進癌友自主管理、主動參與以達醫病有效溝通，達成雙贏！即日起新版「希望護照」於全台醫院癌症資源中心、希望小站免費索取。