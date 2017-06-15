陸委會：檢討兩岸政策 不排除任何可能

陸委會副主委兼發言人邱垂正今（15）日表示，政府將重新評估兩岸情勢，對兩岸事務各面向的政策、措施與法規進行檢討，採取必要因應作為，不排除任何可能性。

邱垂正並表示，政府對於中國目前人員往來失衡，也會因應當前兩岸局勢與交流情勢發展，「隨時檢討調整兩岸人員往來交流措施」。

他並表示，相關政策措施調整一旦確定，也會對外說明。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中針對記者相關提問作上述表示。

巴拿馬13日宣布與中國建交。外交部亞西及非洲司長陳俊賢14日證實，目前有5個台灣駐非邦交國、使用中華民國或台灣名稱的代表處，遭到中國的打壓要求改名。如果繼續使用，會被要求拆牌。

邱垂正指出，政府嚴厲譴責及抗議中方奪邦交國與打壓台灣國際空間作法。這種惡意行徑已片面破壞台海和平穩定現狀，引發台灣民眾一致反彈，也反映北京當局霸權粗暴打壓異己，絕不可能受到國際尊重，國際社會也應予譴責。

邱垂正說，政府依民主原則及主流民意推動兩岸事務，絕不接受對岸單方界定的任何政治主張，也不苟同中國對台脅迫作為。政府維護區域與台海和平決心不變，並將持續關注及評估兩岸情勢發展與可能挑戰。

他表示，面對中國過去1年對台採取單方限縮作為，造成兩岸交流不對稱失衡，不利兩岸健康永續交流，政府將重新評估兩岸形勢，並全面檢視兩岸事務各面向相關政策、措施與法規，採取必要因應作為，不排除任何可能性，以確保國家主權尊嚴及利益不受影響。

邱垂正說，對於中共當局一方面打壓台灣生存空間，另一方面又假借空泛不實、且僅有陸方片面獲益的惠台措施，台灣人民有智慧認識這種「打一手、拉一手」的手法，是否有利於台灣民眾在陸權益。他呼籲民眾赴陸前應謹慎評估，政府也會密切關注。

邱垂正表示，政府仍歡迎中客來台，開放中生來台仍是政府的政策。政府根據人道考量及人權價值，推動中生比照僑外生納入健保，中生納保法案正在立院等待審議，陸委會尊重立院審議程序。