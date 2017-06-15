日本通過新反恐法 侵害自由聯合國關切

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）面對恐怖攻擊，各國已經嚴陣以待，日本繼美國之後，也通過了新的反恐法規，不過因為內容涵蓋過廣，被聯合國警告可能會嚴重侵犯到人民的自由。

在聯合國專家警告法案「不會有效」，引發首相安倍晉三反彈後，由於激烈的抗爭，法案的投票被推遲了三次，最後執政的自民黨(LDP)為了強度關山，罕見的跳過上院委員會的審查直接進入全上院表決，並靠著上議院的人數優勢強行通過了法案，引發輿論譁然。

政府官員堅稱，之所以一定要通過法案，是要實踐日本在2000年所簽訂的聯合國條約《反跨國犯罪協議》(United Nations Convention against Transnational Organized Crime)，安倍並堅稱，這是為了在準備舉辦2019年拉格比足球世界杯和2020年奧運的同時，能夠有效防禦恐怖攻擊和跨國組織犯罪所致。

然而，包含日本律師協會(Federation of Bar Associations)在內的多個組織批評，許多法案規範的犯罪行為，像是靜坐抗議建案，或是任意下載、拷貝音樂影片等，與恐怖攻擊與組織犯罪並沒有直接關聯。

反對黨民進黨(DP)直言，安倍帶頭通過的新法，是一個將會壓制人民自由的「暴力」法案，部分維權人士更是指控日本政府，企圖藉由新法案進一步強化國家力量，擔心政府利用新法箝制人民自由。

這些擔憂並非空穴來風，新法不止大幅擴大政府「合法」進行監聽的範疇，也縮減藉由司法權牽制警方進行監控的制衡力量，甚至連簡單的示威抗議，都可能被歸類為恐怖主義的範疇，一些批評認為，大幅擴張的警察監控權力，讓人想起二戰時期，用以壓制「可能影響社會秩序」政治團體的思想警察。

這讓聯合國的人權特別報告員(UN special repporteur)Joseph Cannataci特別寫信給安倍，要求日本首相解釋新法中對平民隱私權及表現自由的不法侵害，此舉招致安倍的不滿，他批評Cannataci的評價非常的不平衡，還說他「不夠專業」。

根據日本《共同通訊社》(Kyodo News Agency)進行的民調顯示，雖然反對聲浪十分強勁，日本社會對於法案的支持度其實非常分歧，支持與反對法案的人數分別佔39.9%與41.4%。