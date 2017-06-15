從泡澡開始護理寶寶肌膚 以避免濕疹

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）小兒科醫師表示，近日天氣炎熱，0-4歲寶寶因皮膚問題的求診數比平常多2-3成，若寶寶的濕疹狀況2歲前沒有治癒，往後寶寶連流汗都可能讓肌膚過敏！醫師建議，肌膚易發濕疹的寶寶，需從「泡澡」就開始建立肌膚防護，其中的4大原則幫爸媽們居家就可輕鬆護理寶寶嬌嫩肌膚。

禾馨民權婦幼診所小兒科巫漢盟醫師表示，很多家長發現，雖然會幫濕疹寶寶洗後上乳液、加強保濕，可是怎麼沒有改善、不斷復發？醫師解釋，濕疹肌膚粗糙且缺乏保護膜，洗後水份蒸散比平常人快速，所以擦乾後馬上感受到強烈地癢感；如果不從泡澡就開始進行舒緩、消炎的動作，雖然洗後只是短暫3分鐘空窗期，卻可能因此搔抓破皮、細菌入侵反覆感染。更嚴重的是，長時間發炎容易觸發身體免疫機能過於亢奮，2歲前沒有治癒，往後寶寶連流汗都可能讓肌膚過敏！

醫師進一步解釋，泡澡其實對濕疹寶寶護理十分有利，因為泡澡時溫度較高，除可以增加角質層的保水度，毛細孔擴張可讓物質經皮吸收率增加，此時若在泡澡過程加入消炎、殺菌的泡澡粉，可降低皮膚細菌入侵機率和降低發炎及洗後的癢感，同時形成保護膜，終結濕疹的循環發作。

醫師建議，肌膚易發濕疹的寶寶，需從「泡澡」就開始建立肌膚防護，泡澡、洗澡、擦乳液遵守「零時差」護理原則，才能避免每個過程中產生搔抓的可能。

泡澡須注意4個原則 :

水溫維持37-39度間，不可過熱加重傷口刺激。 浸泡5-10分鐘，泡太長反而會加速皮膚乾燥現象。 選擇含燕麥膠、礦物油的泡澡粉，從泡澡開始就舒緩乾敏肌膚。離開水面後，表皮肌膚仍會維持一層屏障，填補擦上乳液前的反覆發作的關鍵3分鐘。 洗澡後3分鐘內擦上內含神經醯胺、燕麥膠體和燕麥醯胺 (Avenanthramide)成分的乳液，強化保護、紓炎及抗癢的效果。

醫師表示，神經醯胺(Ceramide)佔了人體角質層細胞間脂質約30~40%，比例相當高，但若有皮膚相關疾病神經醯胺會減少，造成角質層無法保留水分，皮膚就會乾燥。因此，「神經醯胺」能維持肌膚屏障，再選擇經過科學活性萃取的燕麥成分，其中的「燕麥膠」、「燕麥醯胺」、「燕麥油」，除了基本的保護滋潤，更能舒緩乾癢、修護肌膚屏障，兼顧消炎止癢，適合濕疹寶寶使用。