割地換援助？ 埃及轉讓島嶼爆抗議

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）領土的轉移絕對是國家大事，埃及政府在今(15)日決定將紅海上兩個幾乎無人居住的小島，轉交給沙烏地阿拉伯，引爆國內抗議浪潮。

即將被交出的兩個小島分別是蒂朗島(Tiran)和塞納菲爾島(Sanafir)，座落在紅海內部，靠近西奈半島的阿卡巴灣(Gulf of Aqaba)，這裡是以色列進出紅海的必要灣口，戰略位置重要，以色列曾在1956年和1967年兩次軍事攻佔兩島，不過最後都還給了埃及，從1950年埃及應沙國要求駐軍以來，島上就一直沒有平民居住，只有埃及軍事人員和國際維和人員駐紮。

在2016年4月沙烏地國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz Al Saud)訪問埃及期間，埃及就承諾將兩個島交給沙烏地，只是因為有人將全案送交法庭，過去幾年一直處於纏訟未定的狀態，一直未能執行。

埃及民眾指控軍方出身的現任總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)違反憲法，並宣稱政府之所以想將島嶼讓渡給沙烏地，是因為自從2013年軍方推翻民選的穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)總統穆希(Mohamed Morsi)後，沙國就一直對其進行直接的經濟援助所致，並不是因為「島嶼本來就屬於沙國」。

國會單方面決定可以交付島嶼後，大量抗議者隨後包圍了開羅的媒體公會，期望政府給個說法，國會除了堅稱他們絕對有權作出這個決定外，總統塞西更說，兩島本來就不是屬於埃及所有，而是處於「沙烏地所有，埃及託管」的狀態，並逮捕了大量抗議者，其中更包含了記者。

然而，法院1月的判決認為，塞西政府無法提供足夠的證據證明兩島原本就屬於沙國所有，只是在幾個月後，另一個法院推翻了這次判決，這也讓國會有足夠的理由可以做出轉移兩島的宣布，現在只差塞西的同意，沙烏地阿拉伯就可以獲取兩島的所有權。