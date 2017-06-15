菸稅漲貴桑桑 為了健康和荷包 戒菸最實際

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)根據世界衛生組織資料統計，全球平均每年有600萬人死於菸害，平均每5秒鐘就有1人死於與吸菸相關疾病，吸菸者的壽命也較不吸菸者平均減少15年。呼籲民眾愛家人，應盡早戒菸，並適時尋求專業協助，早日擺脫菸癮。

大多民眾以為只有一手菸、二手菸和三手菸才會危害健康，其實菸品一經點燃的瞬間，就已經產生超過7,000種化學物質，其中已知至少有93種的致癌物質，菸草內主要引致癌症的物質來自焦油，可能直接引發的癌症包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、食道癌等，而間接可引發的癌症包含頸癌、血癌、胃癌、肝癌、腎臟癌、胰臟癌、大腸癌、子宮頸癌等，所有癌症死亡人口中，有30%和吸菸有關。衛生福利部國民健康署與國立台灣大學公共衛生學院的合作研究發現，「抽菸」高居影響國人健康危險因子的第2位。

依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計結果顯示，台北市18歲以上成人吸菸率自100 年18.77%下降至105年13.01%，吸菸人口數約減少10萬人。黃世傑局長表示，吸菸者若以意志力自行戒菸，因容易出現脾氣焦躁、疲倦、無法專心或情緒低落等戒斷症狀，僅有約5％的人能夠自己成功戒菸，但若有專業醫事人員的幫助，成功率就可大幅提升4至6倍，可達到20%~30%。讓專業的醫護人員協助您成功戒菸，早日擺脫菸品危害。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，抽菸是一種慢性且具成癮性的行為，研究顯示尼古丁治療、戒菸班、醫護人員諮商、衛生教育等介入，皆有助於協助民眾戒菸成功，若同時有兩種以上的介入方式，成效會更好。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，吸菸者除接受戒菸治療外，也可藉由咀嚼蔬菜條、無糖口香糖來滿足手慾與口慾，並建議多喝開水及攝取富含維生素A、B、C的食物，來加速代謝體內的尼古丁，幫助提振精神、紓解壓力、平緩情緒，以提高戒菸成功率。