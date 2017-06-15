暑假來趟臺文館書香之旅 南洋風格「臺灣與東南亞文學展」開展

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）臺灣是東亞戰略地位與交通運輸的樞紐，也是海洋與大陸文化之交會點，來自四方的文化思潮，不停在這座島嶼上激盪、融合，創造出豐富多元的內涵。

而臺灣與東南亞之間，也因為地緣關係，有悠久的交流歷史，無論是人員的遷徙、貿易的往來，或是文學、文化的互相影響，乃至當代因婚姻或勞動而來到臺灣的眾多東南亞移民及移工，各種文化形式的交流持續不斷，深刻影響每個人的生活，也反映在燦爛的文學成就上。

國立臺灣文學館推出最新展覽「臺灣與東南亞文學展」於6月15日開展，展覽呈現南洋風格、質地鮮明的東南亞文學，以及與臺灣文學間的密切互動，展期自2017年 6月15 日至10月8日，展覽分為「遷徙與交流」、「華文文學在東南亞」、「國境移動進行式」三大區塊，內容從臺灣與東南亞的地緣關係，逐步呈現歷史、戰爭因素下人員的遷徙，以及當代流行娛樂的交互影響，進而從文學角度觀察東南亞各國華文文學的發展，並以近20年在臺灣的外籍婚姻和移工文學書寫、影像紀錄、旅行書寫，刻劃出臺灣與東南亞文學在生活面與異國旅行的對話視角。

臺文館廖振富館長表示：東南亞各國的華文文學，是海外中文寫作中最活躍的地區之一，因東南亞各國歷史文化的差異，而有不同的發展，但其共同點，是與臺灣的高度密切互動，並呈現鮮明的南洋色彩；本展為臺文館首次結合東南亞移民及移工的文學作品展出，包含文學作品、往返書信以及貼近生活的翻唱流行歌曲。歡迎大家前來觀展，細細品味「臺灣與東南亞文學展」所勾勒出充滿東南亞氣息的文學與文化面貌。

同時，展覽室D也正展出「描繪美國：美國文學行旅特展」；臺文館多元的文學展覽，搭配各種互動設施，寓教於樂，讓學子們暑假期間來觀展，能同時接觸到各地的文學與臺灣文學，或是彼此間交織的歷史和文化。