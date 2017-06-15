血友病非絕症 透過治療也可成為運動健將

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）由於天生體內缺乏凝血因子，跌倒碰撞後容易血流不止，血友病患者從小就沒有辦法和一般孩子一樣有個追趕跑跳蹦的正常童年，更不可能去挑戰一生一定要體驗一次的鐵人三項。中華罕病之友關懷協會與全台血友病照護中心特別規劃了兩天一夜的「血友人生不受限」病友衛教活動，來幫助全台血友病友實現自我極限挑戰的夢想。

全台約有1400位血友病患者，9成以上為男性。血友病患者雖然因為天生體內缺乏凝血因子，需比一般人更小心碰撞，彰化基督教醫院血液腫瘤科 林敬業醫師指出，現在的血友病患只要定期施打凝血因子，進行預防性的治療，都能像一般人一樣有正常的運動，甚至進行各項體能體驗。像國外就有血友病患因從小積極接受預防性治療–定期施打凝血因子，長大後更成為攀岩手的極限運動員。

近年來隨著醫療技術的進步，在凝血因子的選擇上，最新第八凝血因子透過基因重組技術，及奈米過濾等最先進的純化過程，可有效降低病毒感染風險，患者再也不需要像以前需擔心因藥物的關係而感染到其他的疾病或細菌病毒，而能有更全面的用藥安全性。

林敬業醫師指出，在台灣的血友病患者現在有很好的醫療資源和藥物選擇，除了因為意外跌倒需要打針急診的日子，其他時間都是健康活潑的普通孩子。透過這兩天的衛教活動，不只是讓病友有收穫，更讓一路扶持的家人們對彼此有深的了解，一起看到血友人生中的無限可能。