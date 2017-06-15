6月15日台灣各報頭條速報

聯合報：台巴斷交 國務院促兩岸對話 美反對片面改變現狀



聯合報15日報導，巴拿馬總統瓦雷拉宣布與中華人民共和國建交，美國國務院官員十三日表示，美國敦促所有相關方進行具成效的對話，避免提升緊張情勢與破壞穩定；美方持續反對任何一方片面改變台海現狀的行為。



中國時報：奈及利亞逼我外館 改名遷館 外交部反擊 要求奈辦撤離台北



中國時報15日報導，巴拿馬與我斷交，外界憂心骨牌效應。外交部亞西及非洲司長陳俊賢昨證實，目前有5非邦交國駐外辦事處，被大陸施壓要求改名，如續使用恐被要求拆牌。至於年初奈及利亞要我辦事處撤離首都阿布加，我外交部表示也將採「對等措施」，即要求對方撤出台北，目前雙方仍協商中。



自由時報：台巴斷交後 蔡政府備戰9月聯合國大會



自由時報15日報導，台灣與巴拿馬斷交後，兩岸下一個外交戰場在九月召開的聯合國大會，政府相關部門近日已密集開會討論，據指出，對於今年聯合國的推案，「不會像去年那樣保守」，不排除會有動作，而蔡英文總統最終希望台灣能加入聯合國，但今年是否提案參與，「會是一個討論的方向」。



蘋果日報：倫敦6死74傷 27層公寓大火 如煉獄「無助母親 拋嬰兒下樓」



蘋果日報15日報導，英國倫敦西部一棟有約600名住戶的27層樓公寓，昨凌晨發生惡夜大火，大樓因無中央警報器、逃生口被堵住，許多人逃生不及，抱著孩子在窗邊哭叫：「救我、救我的孩子！」兇猛大火約15分鐘吞噬大樓，求援者情急下從高樓層直接跳下或將嬰兒拋下，目擊者驚恐說「這是人間煉獄」、「911再現」。大火延燒10餘小時未熄，官方昨確定6死74傷，但大樓內仍有住戶受困，恐凶多吉少。