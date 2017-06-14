2017城東講堂 向陽談「詩與歌的對話」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）一首膾炙人口的歌謠，除了優美的旋律，打動人心的歌詞更是扮演著舉足輕重的角色，國立臺灣文學館齊東詩舍辦理「2017城東講堂」系列講座，主題結合「文學」與「歌謠」，舉辦五個場次相關主題演講。6月18日下午2時「城東講堂」邀請詩人向陽主講，講題「詩與歌的對話」，暢談現代詩與歌謠之間的連結。

本場次主講人向陽，係跨領域作家，除寫詩外，兼及散文、兒童文學、文化評論，研究書寫領域寬廣，曾任自立報系總編輯、總主筆、副社長，現職為國立臺北教育大學臺灣文化研究所專任教授兼圖書館館長，曾獲國家文藝獎、吳濁流新詩獎、美國愛荷華大學榮譽作家等。

從民歌時期的〈菊嘆〉到《渭水春風》裡的〈世界恬靜落來的時〉，向陽在24歲所寫下長篇敘事詩〈霧社〉，於2016年底在名作曲家林少英譜曲下再現詩歌之美。「2017城東講堂」第二場次邀請到詩人向陽與大家一同分享「詩與歌的對話」，歡迎喜歡文學與歌謠的朋友們，6月18日下午一同前來齊東詩舍聆聽。名額有限，敬請把握機會。

「城東講堂」免費入場，活動地點：齊東詩舍(臺北市中正區濟南路2段27號)，活動時間：6月18日（日）下午2時至4時，報名專線：02-23279657，網路報名與詳細情形請上國立臺灣文學館官網瀏覽（活動訊息→講座訊息）。