美國大學生遭北韓判15年勞改 昨突獲釋

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）去年初赴北韓旅遊，卻被控「顛覆國家罪」遭北韓當局重判15年勞改。昨（13）日，美國國務卿提勒森表示，瓦姆比爾已因健康問題獲釋。

21歲的瓦姆比爾就讀美國維吉尼亞大學經濟系，去年1月初隨一中國旅行團入境北韓。在他準備離開平壤時，卻在機場被當場逮捕。北韓稱瓦姆比爾意圖偷竊下榻飯店外的政治標語，以「顛覆國家罪」重判長達15年的勞改。北韓更發布影片，瓦姆比爾在片中坦承自己受到教會唆使，於美國政府默認下採取行動，他稱自己的行為是為「重挫朝鮮人民的戰鬥精神以及熱忱」，表示自己犯了「一生最糟糕的錯誤」。不過，外媒普遍認為瓦姆比爾的聲明並非出於自願。

《紐約時報》昨（13）日報導，瓦姆比爾因健康問題獲北韓釋放，將以醫療專機送返辛辛那提州治療。瓦姆比爾的身體狀況相當糟糕，持續昏迷不醒。

過去一年，北韓始終對瓦姆比爾的遭遇閉口不談，就連在美國、北韓中間極力奔走溝通的瑞典也幾無任何消息。直至上個月，北韓官方突然要求與美方緊急會談，這才為整起事件開啟曙光。

負責協調的官員Bill Richardson表示，瓦姆比爾昏迷超過一年，急需完善的醫療照護。據悉，美方曾截獲情資指出，瓦姆比爾在關押期間不斷遭北韓拷打，美方甚至一度懷疑他早就遭遇不測。而北韓則稱瓦姆希爾去年3月審訊後感染肉毒桿菌，在服用一顆安眠藥後就此昏迷不醒。

不少人認為，瓦姆比爾會在此時突然獲釋，是因前美國職籃NBA球星「小蟲」羅德曼剛好在13日再度造訪北韓。羅德曼和金正恩私交甚篤，不過美國國務院發出聲明，反駁羅德曼和此案有任何關聯。