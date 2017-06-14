富邦銀：上班族聰明理財好工具 用ETF佈局全球市場

指數股票型基金(Exchange Traded Funds，簡稱ETF)熱度持續升溫，台北富邦銀行表示，ETF投資範圍涵蓋全球股市、債市與各種產業，能參與全球投資亦兼顧分散風險，只要選擇市場、選對方向就能投資，對於資金有限又忙碌的上班族，是一種方便又有效益的投資工具。北富銀提供專業的理財諮詢，提供客戶量身打造的ETF投資計畫，歡迎客戶洽詢。

早在1993年，美國即推出全球第一檔SPDR S&P 500 ETF(股市代碼SPY)，迄今，全球的ETF總發行量已超過上千檔，涵蓋債券、原物料、黃金、匯率、房地產等多元的產品類型。ETF基本概念為追蹤、複製「標的指數表現」及投資組合。以SPY來說，就是複製追蹤S&P500成份股並依市值加權所組成的指數，它的表現也與S&P 500走勢一致，以今年第一季S&P 500股市表現來看，指數升幅4.6%，而SPY價格漲幅亦達4.6%，因此投資SPY就等同於投資S&P 500指數表現。

台北富邦銀行表示，因ETF無須花費太多時間或心思研究，即可輕鬆建立投資組合，深受資金有限且忙碌的投資人喜愛。此外，ETF還具有下列三大特色，對於忙碌的小資族而言，ETF是相當簡便的投資方式。

1.投資透明且買賣價格彈性：ETF每日公布投資組合，投資透明度高，且具「即時交易」、「買賣價格彈性」的特性，上班族能依指定價格於交易所即時進行買賣，更靈活掌握投資動態與報酬。

2.管理費相對低廉：ETF屬於被動式管理，操作方式沒有基金經理人積極選股，所以ETF管理費與基金相比，相對低廉。

3.投資風險分散：投資ETF即投資一籃子股票，因此能有效分散投資風險，省下選股時間。

台北富邦銀行同時指出，投資ETF的入門方式很簡單，只要本人親至台北富邦銀行臨櫃申辦「一本萬利帳戶」，並啟用網路銀行、行動銀行，就可以開始佈局ETF(登入網路銀行/行動銀行à投資à海外ETF/海外股票交易)。而對於剛開始接觸的ETF新手，台北富邦銀行建議，可先從成交量大、發展成熟的市場著手，例如美國股市、香港股市，除了留意各檔ETF的價格表現、配息狀況外，優先選擇資金規模夠大，以及日成交量大、流動性佳的ETF。

此外，若需要專業的理財建議，可透過台北富邦銀行理財諮詢顧問，在專業團隊協助下規劃適合自己的ETF投資計畫，目前台北富邦銀行提供客戶超過100檔的海外ETF，類型多元，包括股票型、債券型、槓桿放空型、期貨型、匯率型、特殊產業等，可滿足客戶多樣化的投資需求。